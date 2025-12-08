PLANO ARRISCADO

‘Três Graças’: Após roubo de estátua, Gerluce comete vacilo e pode ser desmascarada por Arminda

Mocinha tem o intuito de vender obra de arte para compra de remédios

Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 20:19

Gerluce se arrisca com roubo de estátua Crédito: Reprodução | TV Globo

O cerco tem se fechado para Gerluce (Sophie Charlotte) em “Três Graças” nos últimos capítulos. Após ter se metido no emaranhado de trambiques de Armina (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) sobre falsificação de medicamentos, a mocinha pode se meter em mais uma furada.

Após roubar a estátua de Arminda, Gerluce cometerá mais um erro básico. Cansada de humilhação, a cuidadora de Josefa (Arlette Sales) vai pedir permissão.

A mãe de Raul (Paulo Mendes) não aceitará o desligamento da funcionária, no entanto, a madame acabará concordando com o pedido dela. Após voltar a Chacrinha, a mãe de Joélly (Alana Cabral) contará a novidade a Viviane (Gabriela Loran).

Com isso, a farmacêutica ficará assustada e dirá a amiga que pedir as contas após o roubo de um objeto de valor é um risco, pois a atitude chamará atenção da polícia. No entanto, a cuidadora perceberá que errou e tentará consertar o estrago.

Com isso, Gerluce retornará à mansão de Arminda e pedirá seu emprego novamente. Como sempre, disposta a se livrar da mãe, que tem a saúde delicada, a amante de Ferette aceitará a funcionária. Depois disso, Josefa e Gerluce se abraçarão emocionadas.