Após roubo da estátua, Gerluce faz acordo arriscado com Rogério em ‘Três Graças’

Cláudia mostrará o local exato onde fica assinatura de artista para Gerluce e seus amigos

Felipe Sena

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:24

Gerluce descobre segredo da estátua Crédito: Reprodução | Globo

Durante sua tentativa de desvendar o segredo de Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo, as coisas estão se complicando a cada dia para Gerluce (Sophie Charlotte), que trabalha como cuidadora da mãe da vilã, Josefa (Arlete Salles).

Nos próximos capítulos da novela, depois do roubo da estátua, Gerluce e seus amigos farão um acordo com Rogério (Eduardo Moscovis) por intermédio de Cláudia (Lorrana Mousinho).

Sem saber que Cláudia trabalha para o marido de Arminda, Gerluce irá atrás do grupo e revelará que a estátua é verdadeira, ao contrário do que eles terão pensado inicialmente.

Cláudia mostrará o local exato onde fica a assinatura do artista. Quando eles forem arrastar a tampa, descobrirão a fortuna escondida. Em seguida, Gerluce, Viviane (Gabriela Loran), Joaquim (Marcos Palmeira) e Júnior (Guthierry sotero) planejaram usar o dinheiro para comprar remédios, mas a aliada de Rogério impedirá.

No entanto, antes ela dirá que precisa verificar com seu cliente se eles podem seguir com a ideia. Pouco depois, Viviane pressionará: “Aqueles cinco milhões estão parados lá no baú do seu Joaquim. Você pediu pra gente esperar, a gente está esperando! Só que não dá mais, tá todo mundo cobrando uma resposta sua”.

Logo em seguida, Cláudia pedirá para a farmacêutica convocar todos para uma reunião no ferro-velho e avisará que conversou com um cliente, falou da urgência dos remédios, e ele disse que podem usar o dinheiro da estátua, mas com uma condição.

Gerluce perguntará qual a condição, e Cláudia dirá que não pode falar sobre o assunto. Todos começarão a reclamar, e ela se explicará: “Não posso falar porque meu cliente nem me contou, eu não sei. Ele autoriza vocês a usarem parte desse dinheiro para comprar remédio. Mas depois ele vai lhes pedir algo”.

“Vamos nos comprometer sem saber?”, perguntará Júnior. “Vai que ele pede algum absurdo”, reclamará Joaquim.

“Gente, absurdo é o pessoal continuar morrendo tomando remédio falso, tendo essa grana toda aí”, dirá Viviane. “Eu também acho! Não aguento mais ver minha mãe sofrendo. E a gente vai poder gastar esses cinco milhões todos?”, questionará Gerluce para Cláudia.

“Ele liberou uma cota de emergência. O restante meu cliente vai ver como faz depois”, responderá ela no final da cena.