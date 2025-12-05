NOVELA

‘Três Graças’: Zenilda escapa da morte após ser empurrada por Arminda

Arminda tentará acabar com a vida da esposa de Ferette

Felipe Sena

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:13

Arminda tenta matar Zenilda em Três Graças Crédito: Reprodução | Globo

A relação de falsidade que existe entre Zenilda (Andréia Horta) e Arminda (Grazi Massafera), está chegando em situações muito perigosas. A megera, que tem um caso com o esposo da ‘amiga’, Ferette (Murilo Benício), vai tentar matá-la.

No capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira (5), a advogada escapará da morte após quase ser atropelada. Arminda aproveitará a situação para empurrar Zenilda em uma rua movimentada.

O episódio acontecerá após Zenilda afirmar que avistou o esposo da amiga, Rogério (Eduardo Moscovis), em um carro. “Meu Deus, Rogério!”, exclamou a advogada.

“O Rogério. Eu vi. Ele tá dirigindo. Ele tá vivo”, afirmará Zenilda. Nesse momento, sem entender, Arminda perguntará o motivo de estar citando o marido que ela acredita que morreu após um passeio de barco. “O falecido?”, questionará.