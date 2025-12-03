Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:22
A Globo está preparando uma virada dramática para tentar recuperar a audiência de Três Graças, que vem registrando índices abaixo do esperado no horário nobre, em alguns dias, ficando atrás até do Jornal Nacional e de Dona de Mim. Segundo o Portal Leo Dias, um capítulo “bomba” será exibido no dia 5 de janeiro, uma segunda-feira, trazendo revelações que prometem mexer com toda a trama.
O momento especial da trama finalmente esclarecerá o mistério que envolve o desaparecimento de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera), oficialmente dado como morto no início da novela. A emissora prepara uma produção caprichada para recriar acontecimentos de cinco anos atrás, revelando uma grande armação orquestrada por Ferette (Murilo Benício) e sua amante, que manipularam tudo para que todos acreditassem que Rogério havia tirado a própria vida.
Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
A volta do empresário marcará o início de sua busca por vingança. Ele retornará decidido a expor a traição da esposa e a corrupção do ex-sócio, preparando uma ofensiva contra ambos. Nesse processo, Rogério contará com o apoio de Claudia (Lorrana Mousinho), que também terá um embate decisivo com Gerluce (Sophie Charlotte) após o roubo da estátua valiosa, um dos pontos centrais da nova fase da trama.