Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Do café da manhã descolado ao estrelado Maní, saiba quanto é preciso gastar para experimentar os sabores da chef premiada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:00

Helena Rizzo comanda casas que vão do casual ao sofisticado
Helena Rizzo comanda casas que vão do casual ao sofisticado Crédito: Reprodução

Os restaurantes de Helena Rizzo, uma das chefs mais premiadas do país, oferecem experiências gastronômicas para diferentes perfis, e bolsos, no Jardim Paulistano. A Padoca do Maní, famosa pelo cardápio de café da manhã e pães artesanais, tem opções na faixa de R$ 20 a R$ 25, sendo a porta de entrada mais acessível para quem deseja provar a culinária criada pela chef.

No Manioca, espaço informal localizado no Shopping Iguatemi, os pratos variam entre R$ 60 e R$ 80, com receitas que combinam simplicidade e criatividade em um ambiente descontraído.

Já o sofisticado Maní, reconhecido internacionalmente, oferece uma experiência de alto padrão com valores entre R$ 210 e R$ 250, refletindo a proposta autoral e refinada da casa. Cada restaurante reflete uma faceta da chef, unindo técnica, afeto e identidade brasileira em diferentes formatos gastronômicos.

