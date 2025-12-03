Quanto custa comer nos restaurantes de Helena Rizzo? Veja preços e endereços

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:00
Os restaurantes de Helena Rizzo, uma das chefs mais premiadas do país, oferecem experiências gastronômicas para diferentes perfis, e bolsos, no Jardim Paulistano. A Padoca do Maní, famosa pelo cardápio de café da manhã e pães artesanais, tem opções na faixa de R$ 20 a R$ 25, sendo a porta de entrada mais acessível para quem deseja provar a culinária criada pela chef.
“Manioca” de Helena Rizzo
No Manioca, espaço informal localizado no Shopping Iguatemi, os pratos variam entre R$ 60 e R$ 80, com receitas que combinam simplicidade e criatividade em um ambiente descontraído.
Já o sofisticado Maní, reconhecido internacionalmente, oferece uma experiência de alto padrão com valores entre R$ 210 e R$ 250, refletindo a proposta autoral e refinada da casa. Cada restaurante reflete uma faceta da chef, unindo técnica, afeto e identidade brasileira em diferentes formatos gastronômicos.