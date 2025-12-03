Em meio a rumores de affair com Flavia Saraiva, Léo Pereira curte foto da ex, Karoline Lima, de biquíni

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12:34
A novela envolvendo o trio Léo Pereira, Karoline Lima e Flávia Saraiva ganhou novos desdobramentos. O zagueiro do Flamengo deixou uma curtida em uma foto em que a ex-namorada aparece de biquíni, em frente a uma piscina. A interação acontece justamente no momento em que os rumores de um possível affair com a ginasta ganham ainda mais forças.
Flávia e Léo teriam deixado juntos uma festa em comemoração ao título da Libertadores. Segundo o jornal Extra, a atleta teria passado a noite na casa do jogador após os dois trocarem beijos no evento, e só saiu de lá na manhã de segunda-feira (1º), indo direto para o treino no Comitê Olímpico do Brasil (COB). Nenhum dos dois se pronunciou até agora sobre o assunto.
Karoline Lima e Léo Pereira
Vale lembrar que Léo passou quase dois anos em um relacionamento com Karoline Lima, mas o namoro acabou em setembro passado. Os dois chegaram a tentar uma reaproximação e, no dia 16 de novembro, foram vistos almoçando juntos no quiosque Reserva 11, no Rio de Janeiro. Mas a tentativa não teria dado certo.
Já Flavia costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Mas, em setembro passado, ela foi ao The Town acompanhada do influenciador digital Tulinho, filho do ex-jogador de futebol brasileiro Túlio Maravilha. Os dois já tinham surgido abraçados em cliques nas redes sociais, e o influencer chegou a mandar um emoji de coração em uma foto da ginasta. Na época, foi confirmado que os dois estavam namorando.
Tulinho, inclusive, também deixou uma curtida em uma foto de Karoline. A reação veio após surgirem os rumores do affair entre a ex, Flavia, e Léo Pereira.
Flavia Saraiva e Tulinho Maravilha