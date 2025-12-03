Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em meio a rumores de affair com Flavia Saraiva, Léo Pereira curte foto da ex, Karoline Lima, de biquíni

Zagueiro do Flamengo interagiu com publicação da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12:34

Léo Pereira entre Karoline Lima e Flávia Saraiva
Léo Pereira entre Karoline Lima e Flávia Saraiva Crédito: Reprodução/Instagram

A novela envolvendo o trio Léo Pereira, Karoline Lima e Flávia Saraiva ganhou novos desdobramentos. O zagueiro do Flamengo deixou uma curtida em uma foto em que a ex-namorada aparece de biquíni, em frente a uma piscina. A interação acontece justamente no momento em que os rumores de um possível affair com a ginasta ganham ainda mais forças.

Flávia e Léo teriam deixado juntos uma festa em comemoração ao título da Libertadores. Segundo o jornal Extra, a atleta teria passado a noite na casa do jogador após os dois trocarem beijos no evento, e só saiu de lá na manhã de segunda-feira (1º), indo direto para o treino no Comitê Olímpico do Brasil (COB). Nenhum dos dois se pronunciou até agora sobre o assunto.

Karoline Lima e Léo Pereira

Léo Pereira curte foto da ex, Karoline Lima, de biquíni por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo e Karoline e Militão e Tainá por Reprodução
Karoline Lima e sua filha Cecícilia por Reprodução
Karoline Lima compartilhou 'perrengue chique' com os seguidores por Reprodução
Cecília e Karoline Lima por Reprodução
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 21
Léo Pereira curte foto da ex, Karoline Lima, de biquíni por Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Léo passou quase dois anos em um relacionamento com Karoline Lima, mas o namoro acabou em setembro passado. Os dois chegaram a tentar uma reaproximação e, no dia 16 de novembro, foram vistos almoçando juntos no quiosque Reserva 11, no Rio de Janeiro. Mas a tentativa não teria dado certo.

Já Flavia costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Mas, em setembro passado, ela foi ao The Town acompanhada do influenciador digital Tulinho, filho do ex-jogador de futebol brasileiro Túlio Maravilha. Os dois já tinham surgido abraçados em cliques nas redes sociais, e o influencer chegou a mandar um emoji de coração em uma foto da ginasta. Na época, foi confirmado que os dois estavam namorando.

Tulinho, inclusive, também deixou uma curtida em uma foto de Karoline. A reação veio após surgirem os rumores do affair entre a ex, Flavia, e Léo Pereira.

Flavia Saraiva e Tulinho Maravilha

Tulinho Maravilha curtiu foto de Karoline por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva e Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
1 de 17
Tulinho Maravilha curtiu foto de Karoline por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Imagem - Mordida em segurança, telefone atirado em fãs e câmera quebrada: relembre ataques de fúria de Axl Rose, cantor do Guns N' Roses

Mordida em segurança, telefone atirado em fãs e câmera quebrada: relembre ataques de fúria de Axl Rose, cantor do Guns N' Roses

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Tags:

Romance Affair Famosos léo Pereira Karoline Lima Flavia Saraiva

Mais recentes

Imagem - BBB 26: público vai escolher metade dos participantes; veja como vai funcionar

BBB 26: público vai escolher metade dos participantes; veja como vai funcionar
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (3) céu favorece dinheiro e virada energética

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (3) céu favorece dinheiro e virada energética
Imagem - 3 signos recebem um golpe inesperado de sorte nesta quarta-feira (3 de dezembro)

3 signos recebem um golpe inesperado de sorte nesta quarta-feira (3 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo
03

Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
04

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza