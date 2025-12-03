E AGORA?

Em meio a rumores de affair com Flavia Saraiva, Léo Pereira curte foto da ex, Karoline Lima, de biquíni

Zagueiro do Flamengo interagiu com publicação da influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12:34

Léo Pereira entre Karoline Lima e Flávia Saraiva Crédito: Reprodução/Instagram

A novela envolvendo o trio Léo Pereira, Karoline Lima e Flávia Saraiva ganhou novos desdobramentos. O zagueiro do Flamengo deixou uma curtida em uma foto em que a ex-namorada aparece de biquíni, em frente a uma piscina. A interação acontece justamente no momento em que os rumores de um possível affair com a ginasta ganham ainda mais forças.

Flávia e Léo teriam deixado juntos uma festa em comemoração ao título da Libertadores. Segundo o jornal Extra, a atleta teria passado a noite na casa do jogador após os dois trocarem beijos no evento, e só saiu de lá na manhã de segunda-feira (1º), indo direto para o treino no Comitê Olímpico do Brasil (COB). Nenhum dos dois se pronunciou até agora sobre o assunto.

Karoline Lima e Léo Pereira 1 de 21

Vale lembrar que Léo passou quase dois anos em um relacionamento com Karoline Lima, mas o namoro acabou em setembro passado. Os dois chegaram a tentar uma reaproximação e, no dia 16 de novembro, foram vistos almoçando juntos no quiosque Reserva 11, no Rio de Janeiro. Mas a tentativa não teria dado certo.

Já Flavia costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Mas, em setembro passado, ela foi ao The Town acompanhada do influenciador digital Tulinho, filho do ex-jogador de futebol brasileiro Túlio Maravilha. Os dois já tinham surgido abraçados em cliques nas redes sociais, e o influencer chegou a mandar um emoji de coração em uma foto da ginasta. Na época, foi confirmado que os dois estavam namorando.

Tulinho, inclusive, também deixou uma curtida em uma foto de Karoline. A reação veio após surgirem os rumores do affair entre a ex, Flavia, e Léo Pereira.