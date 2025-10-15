Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aqui estão os 5 motivos que fizeram o iogurte grego derrotar o iogurte comum e virar queridinho no café da manhã

Descubra por que este alimento cremoso conquistou até quem não está de regime e virou opção preferida no café da manhã

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:01

Do café da manhã aos lanches, o iogurte grego pode transformar sua alimentação com sabor e nutrição
Do café da manhã aos lanches, o iogurte grego pode transformar sua alimentação com sabor e nutrição Crédito: Freepik

A primeira experiência com iogurte grego pode ser uma surpresa agradável para o paladar, longe daquela imagem de alimento sem graça. "A primeira vez que comi iogurte grego, não achei que se parecesse nem um pouco com um alimento de dieta", relata um entusiasta que, anos depois, ainda consome o produto diariamente.

Mais do que um companheiro para fisiculturistas, ele se revelou um lanche saboroso para esperar durante o dia, cheio de benefícios que vão desde a saciedade até o equilíbrio da flora intestinal. Mas, afinal, o que faz desse iogurte uma escolha tão inteligente?

Iogurte - saúde e alimentação

A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock
O iogurte é rico em nutrientes que trazem diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
O iogurte natural é rico em nutrientes essenciais (Imagem: itor | Shutterstock) por
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Salada de frutas com nozes e iogurte (Imagem: nesavinov | Shutterstock) por Imagem: nesavinov | Shutterstock
Pudim de iogurte com calda de morango (Imagem: Carmen Steiner | Shutterstock) por
1 de 19
A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock

Conhecer suas variações e impactos no corpo é o primeiro passo para incluí-lo de vez na rotina.

O que torna o iogurte grego diferente?

A principal diferença está no processo. Em comparação com o iogurte comum, o iogurte grego passa por uma etapa extra de fermentação e filtração. Como resultado, ele fica mais espesso, cremoso e concentrado em nutrientes, já que é necessário mais leite para produzi-lo.

Iogurte - saúde e alimentação

A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock
O iogurte é rico em nutrientes que trazem diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
O iogurte natural é rico em nutrientes essenciais (Imagem: itor | Shutterstock) por
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Salada de frutas com nozes e iogurte (Imagem: nesavinov | Shutterstock) por Imagem: nesavinov | Shutterstock
Pudim de iogurte com calda de morango (Imagem: Carmen Steiner | Shutterstock) por
1 de 19
A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock

Além disso, existem versões para todos os gostos e objetivos. A versão integral é mais rica em gordura, promovendo uma saciedade prolongada. Por outro lado, as opções com 0% de gordura são significativamente mais baixas em calorias, mas têm um sabor descrito como "mais parecido com cream cheese".

Os principais benefícios para a saúde

Os efeitos positivos do iogurte grego são numerosos. Primeiramente, ele é famoso por seu alto teor de proteína de fácil absorção, essencial para a manutenção da massa muscular.

Leia mais

Imagem - Bebida barata e com sabor de iogurte protege contra derrames e ataques cardíacos

Bebida barata e com sabor de iogurte protege contra derrames e ataques cardíacos

Imagem - 5 benefícios importantes do iogurte natural para a saúde

5 benefícios importantes do iogurte natural para a saúde

Imagem - 5 receitas práticas e saudáveis com iogurte natural

5 receitas práticas e saudáveis com iogurte natural

Em seguida, temos o baixo teor de açúcar e lactose, o que o torna uma opção interessante para pessoas com diabetes ou sensibilidade a laticínios. Os probióticos, ou "bactérias lácteas", são outro trunfo, pois contribuem para o equilíbrio da flora intestinal, facilitam a absorção de vitaminas e minerais e ainda ajudam a reduzir o inchaço abdominal.

Iogurte

Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
1 de 6
Iogurte por Reprodução

Por fim, sua riqueza em minerais como o cálcio, vitaminas do complexo B e o aminoácido leucina completam o pacote nutricional, aumentando a sensação de saciedade e reduzindo a vontade de beliscar entre as refeições.

Por que ele é um excelente café da manhã

A escolha da primeira refeição do dia é crucial. Enquanto um croissant, rico em açúcares complexos, pode cansar o corpo e diminuir a energia, o iogurte grego se apresenta como a base de um café da manhã equilibrado.

A grande vantagem é que você não precisa abrir mão do prazer: você obtém a cremosidade do creme de croissant, mas elimina os açúcares. Essa troca inteligente evita o pico de energia seguido de fadiga, tão comum após o jejum noturno.

Como tornar o iogurte grego um hábito

A versatilidade é uma das maiores qualidades desse alimento. A experiência de quem o consome mostra que a chave para a adesão está na criatividade. Desde que parei de fazer dieta e continuei tentando novas combinações (por exemplo, misturando iogurte com grãos, frutas e até adicionando um biscoito aqui e ali), não sinto fome novamente imediatamente uma hora depois do café da manhã.

Portanto, adicionar granola, frutas frescas, sementes ou até um toque de mel pode transformar o iogurte grego em uma refeição completa, saborosa e que mantém a fome longe por muito mais tempo.

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos