Sony anuncia jogos do PS Plus de outubro com clima de terror e clássicos nostálgicos

A nova edição promete uso total das funções do DualSense, com visual cinematográfico e trilha sonora de arrepiar

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:41

Sony anuncia jogos do PS Plus de outubro Crédito: Divulgação

A Sony revelou nesta quarta-feira (15) os jogos que chegam ao catálogo do PlayStation Plus Extra e Deluxe em outubro de 2025. A nova seleção, disponível a partir do dia 21, mergulha no clima de Halloween com títulos marcados pelo suspense, terror psicológico e nostalgia gamer.

Entre os destaques estão os aguardados remakes de Silent Hill 2 e Until Dawn, além de produções recentes e um clássico absoluto dos jogos de luta reservado aos assinantes do plano Deluxe.

Terror e suspense dominam o mês

O principal título é Silent Hill 2 (PS5), remake do jogo que redefiniu o gênero de terror em 2001. O jogador volta a viver a jornada de James Sunderland pela cidade coberta de névoa, em busca de respostas sombrias sobre o passado. A nova versão traz gráficos modernos, áudio redesenhado e a mesma atmosfera perturbadora que tornou o game lendário.

Outro destaque é Until Dawn (PS5), totalmente refeito para a nova geração. O jogo coloca oito jovens isolados em uma montanha, e cada decisão tomada pode determinar quem sobrevive ou morre. A nova edição promete uso total das funções do DualSense, com visual cinematográfico e trilha sonora de arrepiar.

Mais novidades do mês

O catálogo de outubro também inclui V Rising (PS5), em que o jogador assume o papel de um vampiro que desperta após séculos e precisa reconstruir seu castelo, caçar sangue e enfrentar inimigos em um mundo aberto repleto de perigos.

Outro sucesso que entra para a lista é Yakuza: Like a Dragon (PS5/PS4), um dos RPGs mais elogiados da franquia, combinando humor, ação e drama com batalhas em turnos e uma narrativa envolvente.

Completando o mês, entram ainda Poppy Playtime: Capítulo 1 - terror ambientado em uma fábrica de brinquedos abandonada, As Dusk Falls, um drama interativo com múltiplos finais, e Wizard with a Gun, que mistura sobrevivência e magia em um universo caótico e cooperativo.

Clássico no plano Deluxe

Os assinantes do PS Plus Deluxe (ou Premium, em algumas regiões) poderão revisitar Tekken 3 (PS5/PS4), um dos maiores ícones dos jogos de luta. O título chega com melhorias gráficas, filtros visuais, novos modos e a possibilidade de retroceder partidas, mantendo o espírito original que marcou a geração PlayStation.