Homem dá apartamento de R$ 7 milhões para namorada e descobre que foi traído

Ao ser confrontada, a mulher teria afirmado que “nunca o amou” e ainda o expulsado do prédio

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:04

Homem encontrou mulher com amante no apartamento
Crédito: Reprodução

Um empresário de Balneário Camboriú decidiu acionar a Justiça para tentar recuperar um apartamento avaliado em R$ 7 milhões que havia dado de presente à ex-namorada. O motivo da disputa não é apenas o fim do relacionamento, mas a forma como tudo terminou: ele flagrou a mulher, 30 anos mais jovem, com outro homem dentro do imóvel à beira-mar.

Segundo o advogado do empresário, Cláudio Gastão da Rosa Filho, o cliente comprou o luxuoso apartamento para a amada, mas foi surpreendido ao retornar de uma viagem de negócios e encontrar a traição. Ao ser confrontada, a mulher teria afirmado que “nunca o amou” e ainda o expulsado do prédio.

A ação judicial busca a devolução do imóvel e uma indenização por danos morais e materiais. O advogado afirma que o caso se enquadra no chamado “estelionato sentimental”, termo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para situações em que uma pessoa simula um relacionamento com o objetivo de obter vantagem financeira.

O advogado se disse otimista com o processo, lembrando que o STJ consolidou entendimento, em julho, de que o estelionato sentimental pode gerar indenização não apenas na esfera criminal, mas também civil. Agora, o empresário espera recuperar o apartamento e ser compensado pelos danos causados pela exposição pública da traição.

