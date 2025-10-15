Lucas Guimarães se pronuncia após noite romântica com Carlinhos Maia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:29
Lucas Guimarães teve uma recaída com Carlinhos Maia, e mesmo após ter dormido com o ex, ele usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para abrir o jogo sobre o que aconteceu entre os dois.
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Tudo começou quando os dois se encontraram no casamento de Mari Fernandez, inclusive Lucas chegou a compartilhar diversos registros através dos stories do Instagram em que aparece ao lado de amigos, e até mesmo da cantora sertaneja.
Após colocar a foto de Carlinhos Maia no mesmo carro em que estava no fim da festa ao som de “Perna Bamba”, da banda Parangolé, o influenciador apareceu em outro story com a seguinte legenda: “provoca quem sabe, resiste quem consegue”.
Já em uma publicação seguinte, Lucas deixou registrado: “errei, fui moleque” depois de ter dormido com Carlinhos. Apesar do clima romântico, Lucas esclareceu: “A gente ainda não voltou”.
“Agora não é o momento de voltar não. Se a gente voltar agora, não vai adiantar nada, vai?”, indagou ao ex-marido, que então respondeu: “Concordo”.
Nos stories compartilhados nas redes sociais, Lucas e Carlinhos aparecem juntos almoçando um dia após o evento que estavam. Na terça-feira (14), além de se arrumar na casa de Carlinhos Maia, Lucas também aproveitou uma carona no helicóptero do influenciador e então seguiram juntas para o casamento de Mari Fernandez.
“Você não vai me conquistar não, novamente, meu filho. Foi uma noite de aventuras, só. Eu te usei, você me usou”, disse o apresentador ao ex-marido, no dia seguinte quando acordaram na mesma cama novamente.
“Fui usado?”, perguntou Carlinhos. “Você tava querendo, não tava? Eu também tava. Depois eu faço com outro. Minha vida agora vai ser isso. De galho em galho igual macaco”, rebateu Lucas.