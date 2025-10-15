Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lucas Guimarães se pronuncia após noite romântica com Carlinhos Maia

Influenciadores dormiram juntos depois de festa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:29

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia passaram noite juntos
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia passaram noite juntos Crédito: Reprodução | Instagram

Lucas Guimarães teve uma recaída com Carlinhos Maia, e mesmo após ter dormido com o ex, ele usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para abrir o jogo sobre o que aconteceu entre os dois.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Casamento Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia no PodPah por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia devolve moto por Redes sociais
Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia e Dudu Barros por Reprodução
Carlinhos Maia detona fã por Redes sociais
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no Camarote Salvador por Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador
Carlinhos Maia por Foto: Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Casamento Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no Camarote Salvador por Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador
1 de 16
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Whindersson Nunes expõe descaso de Carlinhos Maia com idosa de 85 anos e alfineta humorista

Whindersson Nunes expõe descaso de Carlinhos Maia com idosa de 85 anos e alfineta humorista

Imagem - Carlinhos Maia quebra o silêncio após ser chamado de 'dedo-duro' em briga de Simone e Manu Bahtidão

Carlinhos Maia quebra o silêncio após ser chamado de 'dedo-duro' em briga de Simone e Manu Bahtidão

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Tudo começou quando os dois se encontraram no casamento de Mari Fernandez, inclusive Lucas chegou a compartilhar diversos registros através dos stories do Instagram em que aparece ao lado de amigos, e até mesmo da cantora sertaneja.

Após colocar a foto de Carlinhos Maia no mesmo carro em que estava no fim da festa ao som de “Perna Bamba”, da banda Parangolé, o influenciador apareceu em outro story com a seguinte legenda: “provoca quem sabe, resiste quem consegue”.

Já em uma publicação seguinte, Lucas deixou registrado: “errei, fui moleque” depois de ter dormido com Carlinhos. Apesar do clima romântico, Lucas esclareceu: “A gente ainda não voltou”.

“Agora não é o momento de voltar não. Se a gente voltar agora, não vai adiantar nada, vai?”, indagou ao ex-marido, que então respondeu: “Concordo”.

Nos stories compartilhados nas redes sociais, Lucas e Carlinhos aparecem juntos almoçando um dia após o evento que estavam. Na terça-feira (14), além de se arrumar na casa de Carlinhos Maia, Lucas também aproveitou uma carona no helicóptero do influenciador e então seguiram juntas para o casamento de Mari Fernandez.

“Você não vai me conquistar não, novamente, meu filho. Foi uma noite de aventuras, só. Eu te usei, você me usou”, disse o apresentador ao ex-marido, no dia seguinte quando acordaram na mesma cama novamente.

“Fui usado?”, perguntou Carlinhos. “Você tava querendo, não tava? Eu também tava. Depois eu faço com outro. Minha vida agora vai ser isso. De galho em galho igual macaco”, rebateu Lucas.

Leia mais

Imagem - Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Imagem - Entenda como a predisposição genética aumenta o risco de trombose

Entenda como a predisposição genética aumenta o risco de trombose

Imagem - Veja os tratamentos que funcionam para reduzir os poros

Veja os tratamentos que funcionam para reduzir os poros

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos