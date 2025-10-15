VOLTARAM?

Lucas Guimarães se pronuncia após noite romântica com Carlinhos Maia

Influenciadores dormiram juntos depois de festa

Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:29

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia passaram noite juntos Crédito: Reprodução | Instagram

Lucas Guimarães teve uma recaída com Carlinhos Maia, e mesmo após ter dormido com o ex, ele usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para abrir o jogo sobre o que aconteceu entre os dois.

Tudo começou quando os dois se encontraram no casamento de Mari Fernandez, inclusive Lucas chegou a compartilhar diversos registros através dos stories do Instagram em que aparece ao lado de amigos, e até mesmo da cantora sertaneja.

Após colocar a foto de Carlinhos Maia no mesmo carro em que estava no fim da festa ao som de “Perna Bamba”, da banda Parangolé, o influenciador apareceu em outro story com a seguinte legenda: “provoca quem sabe, resiste quem consegue”.

Já em uma publicação seguinte, Lucas deixou registrado: “errei, fui moleque” depois de ter dormido com Carlinhos. Apesar do clima romântico, Lucas esclareceu: “A gente ainda não voltou”.

“Agora não é o momento de voltar não. Se a gente voltar agora, não vai adiantar nada, vai?”, indagou ao ex-marido, que então respondeu: “Concordo”.

Nos stories compartilhados nas redes sociais, Lucas e Carlinhos aparecem juntos almoçando um dia após o evento que estavam. Na terça-feira (14), além de se arrumar na casa de Carlinhos Maia, Lucas também aproveitou uma carona no helicóptero do influenciador e então seguiram juntas para o casamento de Mari Fernandez.

“Você não vai me conquistar não, novamente, meu filho. Foi uma noite de aventuras, só. Eu te usei, você me usou”, disse o apresentador ao ex-marido, no dia seguinte quando acordaram na mesma cama novamente.