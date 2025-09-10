Acesse sua conta
Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Influenciador digital apareceu com os olhos avermelhados nos stories do Instagram

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:00

Carlinhos diz que viveu momentos intensos
Carlinhos diz que viveu momentos intensos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após o término do “Rancho do Maia”, reality show virtual promovido por Carlinhos Maia, o influenciador digital que acumula mais de 36 milhões de seguidores nas redes sociais, ele apareceu abatido nas redes sociais, preocupando os fãs.

Com os olhos inchados e avermelhados, Carlinhos explicou que estava com um problema ocular. “É, gente, a máquina deu uma pifada. Conjuntivite, também foram dias muito intensos. O tempo inteiro usando óculos. Tô feliz, mas pifei, né?”, disse o influencer ao tranquilizar o coração dos fãs.

“Eu disse a vocês, que, quando começou, eu ia me entregar de corpo e alma nessa temporada, ia ser uma temporada de renovação, e foi”, reforçou Carlinhos sobre sua participação ativa no reality.

O reality show que encerrou na última sexta-feira (5) foi palco de reencontro do influenciador com o ex, o também influenciador Lucas Guimarães. os dois terminaram o relacionamento em julho deste ano.

Ele chegou a se declarar para Lucas, que também é apresentador de um programa no SBT. Carlinhos disse que Lucas é o amor da vida dele. Mesmo após as tretas, os dois terminaram o relacionamento de maneira amigável e tranquila através de uma publicação nas redes sociais.

Nesta temporada, o “Rancho do Maia” trouxe entretenimento nas redes sociais com a participação de integrantes muito diferentes, o que rendeu boas risadas e brigas, uma delas até mesmo protagonizada pela influenciadora baiana Belle Daltro com MC Mirella. O grande vencedor desta temporada foi o influenciador Gustavo Rocha.

