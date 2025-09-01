ASSUMIU

Carlinhos Maia surge bêbado e confessa ter traído Lucas Guimarães: 'Ele sempre estava dormindo'

Influenciador desabafou nas redes sociais e confessou ter ligado para o ex

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:06

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia surpreendeu ao assumir publicamente que traiu o ex-marido, Lucas Guimarães. A revelação foi feita pelo influenciador em um vídeo publicado nos Stories do Instagram na madrugada desta segunda-feira (1º), quando ele estava em uma festa no Rancho do Maia. Nas imagens, o criador de conteúdo aparece visivelmente alcoolizado, desabafando com a cantora Kally Fonseca, ex-A Fazenda.

No registro, Carlinhos diz que ligou para o ex-companheiro durante um momento de carência. "Ontem eu liguei para o Lucas de novo, porque eu estava sem transar. Aqui tem várias pessoas que eu ficaria, tranquilo, mas aí… eu fiquei conversando sem saber e eu liguei", falou.

Em seguida, ele confessou a traição. "Eu traí, amiga. Eu traí. Ele tava dormindo… como sempre tava dormindo". Kally tentou amenizar a situação, dizendo que não houve traição, mas Carlinhos voltou a assumir: "Eu traí. Ele me deixou muitos dias sozinho". A amiga então sugeriu que ele fosse atrás do ex, mas o influenciador negou a possibilidade. "Não posso não, porque ele vai jogar na minha cara. Vai por mim, eu traí".