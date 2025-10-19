Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte: descubra o que o domingo (19 de outubro) reserva para o seu signo

A energia do dia favorece quem confia no próprio instinto e se abre para o novo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo, dia 19 de outubro, chega com uma energia leve e inspiradora, perfeita para recarregar as forças e se reconectar com o que faz sentido. Pequenos gestos podem abrir grandes portas, e a sorte aparece justamente onde há gratidão e calma. Descubra a cor e número da sorte para seu signo hoje.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Áries:

Hoje, o ritmo desacelera e traz clareza sobre o que você realmente quer. Evite pressa - as melhores respostas chegam quando você respira fundo.

Cor da sorte: vermelho queimado

Número da sorte: 17

Leia mais

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos

Últimos dias de outubro terão revelações, encerramentos e escolhas que mudam destinos; veja previsão dos 12 signos

Imagem - Semana de 20 a 26 de outubro: amor volta com tudo na vida de 6 signos

Semana de 20 a 26 de outubro: amor volta com tudo na vida de 6 signos

Touro:

Um domingo ideal para cuidar do corpo e da mente. O descanso de hoje pode gerar ideias que rendem frutos nos próximos dias.

Cor da sorte: verde oliva

Número da sorte: 4

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Gêmeos:

Conversas leves e encontros inesperados tornam o dia especial. Uma boa notícia pode surgir quando você menos espera.

Cor da sorte: amarelo claro

Número da sorte: 23

Câncer:

O domingo pede acolhimento e calma. Alguém querido pode trazer palavras que tocam fundo, ou um gesto que renova sua fé nas pessoas.

Cor da sorte: azul serenity

Número da sorte: 10

Leão:

O dia favorece os relacionamentos e a autoconfiança. Você pode se surpreender com o efeito positivo que causa nos outros.

Cor da sorte: dourado suave

Número da sorte: 8

Virgem:

Hoje é sobre reorganizar e simplificar. Um detalhe que parecia sem importância pode revelar uma oportunidade valiosa.

Cor da sorte: bege rosado

Número da sorte: 12

Libra:

A sorte vem quando você escuta o coração. Um convite, uma ideia ou um reencontro podem marcar o início de algo novo.

Cor da sorte: lilás

Número da sorte: 29

Escorpião:

Um domingo de insights e boas decisões. Deixe o passado quieto - o futuro começa a se abrir diante de você.

Cor da sorte: vinho suave

Número da sorte: 6

Sagitário:

Energia alta e bom humor atraem sorte e boas conexões. Use o dia para planejar algo que te empolgue de verdade.

Cor da sorte: azul turquesa

Número da sorte: 19

Capricórnio:

Hoje, o universo te recompensa pela constância. Uma confirmação ou sinal chega quando você menos espera.

Cor da sorte: marrom claro

Número da sorte: 15

Aquário:

O domingo favorece boas ideias e movimentos criativos. Um projeto ou plano pode ganhar uma nova direção.

Cor da sorte: verde-água

Número da sorte: 27

Peixes:

O dia convida à leveza e à fé em si mesmo. Mesmo algo simples pode trazer uma sensação inesperada de sorte.

Cor da sorte: lavanda

Número da sorte: 11

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte

Mais recentes

Imagem - Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo

Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo
Imagem - Muita coisa vai desabar, recomece: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos no tarot deste domingo (19 de outubro)

Muita coisa vai desabar, recomece: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos no tarot deste domingo (19 de outubro)
Imagem - Semana de 20 a 26 de outubro: amor volta com tudo na vida de 6 signos

Semana de 20 a 26 de outubro: amor volta com tudo na vida de 6 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
02

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - 10 atividades recomendadas para o cachorro da raça pinscher 
03

10 atividades recomendadas para o cachorro da raça pinscher 

Imagem - Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção
04

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção