Cor e número da sorte: descubra o que o domingo (19 de outubro) reserva para o seu signo

Giuliana Mancini
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 05:00
O domingo, dia 19 de outubro, chega com uma energia leve e inspiradora, perfeita para recarregar as forças e se reconectar com o que faz sentido. Pequenos gestos podem abrir grandes portas, e a sorte aparece justamente onde há gratidão e calma. Descubra a cor e número da sorte para seu signo hoje.
Áries:
Hoje, o ritmo desacelera e traz clareza sobre o que você realmente quer. Evite pressa - as melhores respostas chegam quando você respira fundo.
Cor da sorte: vermelho queimado
Número da sorte: 17
Touro:
Um domingo ideal para cuidar do corpo e da mente. O descanso de hoje pode gerar ideias que rendem frutos nos próximos dias.
Cor da sorte: verde oliva
Número da sorte: 4
Gêmeos:
Conversas leves e encontros inesperados tornam o dia especial. Uma boa notícia pode surgir quando você menos espera.
Cor da sorte: amarelo claro
Número da sorte: 23
Câncer:
O domingo pede acolhimento e calma. Alguém querido pode trazer palavras que tocam fundo, ou um gesto que renova sua fé nas pessoas.
Cor da sorte: azul serenity
Número da sorte: 10
Leão:
O dia favorece os relacionamentos e a autoconfiança. Você pode se surpreender com o efeito positivo que causa nos outros.
Cor da sorte: dourado suave
Número da sorte: 8
Virgem:
Hoje é sobre reorganizar e simplificar. Um detalhe que parecia sem importância pode revelar uma oportunidade valiosa.
Cor da sorte: bege rosado
Número da sorte: 12
Libra:
A sorte vem quando você escuta o coração. Um convite, uma ideia ou um reencontro podem marcar o início de algo novo.
Cor da sorte: lilás
Número da sorte: 29
Escorpião:
Um domingo de insights e boas decisões. Deixe o passado quieto - o futuro começa a se abrir diante de você.
Cor da sorte: vinho suave
Número da sorte: 6
Sagitário:
Energia alta e bom humor atraem sorte e boas conexões. Use o dia para planejar algo que te empolgue de verdade.
Cor da sorte: azul turquesa
Número da sorte: 19
Capricórnio:
Hoje, o universo te recompensa pela constância. Uma confirmação ou sinal chega quando você menos espera.
Cor da sorte: marrom claro
Número da sorte: 15
Aquário:
O domingo favorece boas ideias e movimentos criativos. Um projeto ou plano pode ganhar uma nova direção.
Cor da sorte: verde-água
Número da sorte: 27
Peixes:
O dia convida à leveza e à fé em si mesmo. Mesmo algo simples pode trazer uma sensação inesperada de sorte.
Cor da sorte: lavanda
Número da sorte: 11