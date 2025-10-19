ASTROLOGIA

Cor e número da sorte: descubra o que o domingo (19 de outubro) reserva para o seu signo

A energia do dia favorece quem confia no próprio instinto e se abre para o novo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo, dia 19 de outubro, chega com uma energia leve e inspiradora, perfeita para recarregar as forças e se reconectar com o que faz sentido. Pequenos gestos podem abrir grandes portas, e a sorte aparece justamente onde há gratidão e calma. Descubra a cor e número da sorte para seu signo hoje.

Áries:

Hoje, o ritmo desacelera e traz clareza sobre o que você realmente quer. Evite pressa - as melhores respostas chegam quando você respira fundo.

Cor da sorte: vermelho queimado

Número da sorte: 17

Touro:

Um domingo ideal para cuidar do corpo e da mente. O descanso de hoje pode gerar ideias que rendem frutos nos próximos dias.

Cor da sorte: verde oliva

Número da sorte: 4

Gêmeos:

Conversas leves e encontros inesperados tornam o dia especial. Uma boa notícia pode surgir quando você menos espera.

Cor da sorte: amarelo claro

Número da sorte: 23

Câncer:

O domingo pede acolhimento e calma. Alguém querido pode trazer palavras que tocam fundo, ou um gesto que renova sua fé nas pessoas.

Cor da sorte: azul serenity

Número da sorte: 10

Leão:

O dia favorece os relacionamentos e a autoconfiança. Você pode se surpreender com o efeito positivo que causa nos outros.

Cor da sorte: dourado suave

Número da sorte: 8

Virgem:

Hoje é sobre reorganizar e simplificar. Um detalhe que parecia sem importância pode revelar uma oportunidade valiosa.

Cor da sorte: bege rosado

Número da sorte: 12

Libra:

A sorte vem quando você escuta o coração. Um convite, uma ideia ou um reencontro podem marcar o início de algo novo.

Cor da sorte: lilás

Número da sorte: 29

Escorpião:

Um domingo de insights e boas decisões. Deixe o passado quieto - o futuro começa a se abrir diante de você.

Cor da sorte: vinho suave

Número da sorte: 6

Sagitário:

Energia alta e bom humor atraem sorte e boas conexões. Use o dia para planejar algo que te empolgue de verdade.

Cor da sorte: azul turquesa

Número da sorte: 19

Capricórnio:

Hoje, o universo te recompensa pela constância. Uma confirmação ou sinal chega quando você menos espera.

Cor da sorte: marrom claro

Número da sorte: 15

Aquário:

O domingo favorece boas ideias e movimentos criativos. Um projeto ou plano pode ganhar uma nova direção.

Cor da sorte: verde-água

Número da sorte: 27

Peixes:

O dia convida à leveza e à fé em si mesmo. Mesmo algo simples pode trazer uma sensação inesperada de sorte.

Cor da sorte: lavanda