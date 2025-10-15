Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:13
O Governo do Distrito Federal anunciou o lançamento de um concurso público para professores e diversas carreiras da Educação nesta terça-feira (14). O certame vai oferecer 10.604 vagas.
De acordo com a portaria, assinada pelo secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho, no Diário Oficial (DODF), 7.954 vagas serão para cadastro reserva e 2.650 para vagas imediatas.
Cinco dicas para se preparar para concursos
Vagas imediatas:
I – 1.879 para o cargo de Professor da Educação Básica (40h);
II – 50 para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional (40h);
III – 171 para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);
IV – 300 para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);
V – 250 para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional –
Especialidade: Monitor (30h).
Cadastro reserva:
I – 5.638 para Professor da Educação Básica (40h);
II – 150 para Pedagogo-Orientador Educacional (40h);
III – 516 para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);
IV – 900 para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);
V – 750 para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Especialidade:
Monitor (30h).