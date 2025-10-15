Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Há oportunidades para diversas carreiras na área da Educação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:13

Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos
Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos Crédito: Agência Brasil

O Governo do Distrito Federal anunciou o lançamento de um concurso público para professores e diversas carreiras da Educação nesta terça-feira (14). O certame vai oferecer 10.604 vagas.

De acordo com a portaria, assinada pelo secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho, no Diário Oficial (DODF), 7.954 vagas serão para cadastro reserva e 2.650 para vagas imediatas.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Vagas imediatas:

I – 1.879 para o cargo de Professor da Educação Básica (40h);

II – 50 para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional (40h);

III – 171 para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

IV – 300 para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

V – 250 para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional –

Especialidade: Monitor (30h).

Cadastro reserva:

I – 5.638 para Professor da Educação Básica (40h);

II – 150 para Pedagogo-Orientador Educacional (40h);

III – 516 para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

IV – 900 para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

V – 750 para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Especialidade:

Monitor (30h).

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 133 vagas e salários de até R$ 15 mil

Prefeitura abre concurso público com 133 vagas e salários de até R$ 15 mil

Imagem - Governo abre concurso público com 460 vagas e salários de até R$ 11,3 mil

Governo abre concurso público com 460 vagas e salários de até R$ 11,3 mil

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 12 mil para cargos a partir do nível médio

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 12 mil para cargos a partir do nível médio
Imagem - Emprego: Salvador tem 347 vagas com salários de até R$ 2,4 mil nesta quarta (15)

Emprego: Salvador tem 347 vagas com salários de até R$ 2,4 mil nesta quarta (15)
Imagem - Salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580: veja concurso de prefeitura com mais de 60 vagas

Salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580: veja concurso de prefeitura com mais de 60 vagas

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa