Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:45

Vagas são para o estado de Santa Catarina Crédito: Reprodução

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), no estado de Santa Catarina, tem concurso aberto com 511 vagas e salários iniciais de até R$ 9.499,54. As oportunidades são para níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições, que começam no dia 15 de outubro, vão até o dia 13 de novembro.

O maior destaque do certame são as vagas para médico, que têm remuneração estabelecida em R$ 9.499,54 por 20 horas de trabalho semanal. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto AOCP, que é o responsável pela organização do certame. Além de prova objetiva, os candidatos podem passar por prova de títulos no caso do nível superior.

As taxas de inscrição variam entre R$ 44 para nível médio e R$ 74 para o nível superior.

