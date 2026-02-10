Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10)

Prefeitura anunciou 52 vagas para níveis fundamental, médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:12

Concurso
Concurso Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Pequi, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferece 52 vagas para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 15.783,62, com jornadas que variam entre 20 e 40 horas semanais, a depender do cargo. O prazo para se inscrever termina nesta terça-feira (10).

De acordo com o edital, as oportunidades contemplam diferentes áreas da administração pública municipal. Entre os cargos disponíveis estão professor, técnico em enfermagem, enfermeiro, médico clínico, auxiliar administrativo, motorista, monitor educacional, além de funções operacionais como pedreiro, servente escolar e operador de máquinas.

Concurso da Prefeitura de Pequi, em Minas Gerais

Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10) por Edital
Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10) por Edital
Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10) por Edital
Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10) por Edital
1 de 4
Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10) por Edital

Ao todo, são ofertadas vagas para os seguintes cargos: Agente Epidemiológico (Chagas), Agente Epidemiológico (Dengue), Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Bombeiro Hidráulico, Coordenador do CRAS, Enfermeiro, Mecânico, Médico Clínico, Monitor Educacional, Motorista, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Professor, Servente Escolar e Técnico em Enfermagem.

As remunerações variam de R$ 1.518,00 a R$ 15.783,62, conforme o cargo e a carga horária, que pode ser de 24 a 40 horas semanais, incluindo funções com jornada reduzida.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Exame Consultores, com taxas que variam entre R$ 50 e R$ 70.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, prevista para o dia 8 de março, além de prova prática e prova de títulos para alguns cargos. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

Tags:

Concurso

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 333 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 333 vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil
Imagem - Quase 50 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido nos bancos

Quase 50 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido nos bancos
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 7,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 7,6 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior