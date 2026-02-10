EMPREGO

Concurso com carga de 20h e salário de até R$ 15,7 mil encerra inscrições hoje (10)

Prefeitura anunciou 52 vagas para níveis fundamental, médio e superior

Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:12

Concurso Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Pequi, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferece 52 vagas para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 15.783,62, com jornadas que variam entre 20 e 40 horas semanais, a depender do cargo. O prazo para se inscrever termina nesta terça-feira (10).

De acordo com o edital, as oportunidades contemplam diferentes áreas da administração pública municipal. Entre os cargos disponíveis estão professor, técnico em enfermagem, enfermeiro, médico clínico, auxiliar administrativo, motorista, monitor educacional, além de funções operacionais como pedreiro, servente escolar e operador de máquinas.

Ao todo, são ofertadas vagas para os seguintes cargos: Agente Epidemiológico (Chagas), Agente Epidemiológico (Dengue), Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Bombeiro Hidráulico, Coordenador do CRAS, Enfermeiro, Mecânico, Médico Clínico, Monitor Educacional, Motorista, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Professor, Servente Escolar e Técnico em Enfermagem.

As remunerações variam de R$ 1.518,00 a R$ 15.783,62, conforme o cargo e a carga horária, que pode ser de 24 a 40 horas semanais, incluindo funções com jornada reduzida.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Exame Consultores, com taxas que variam entre R$ 50 e R$ 70.