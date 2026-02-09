OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 7,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:45

Prefeitura de Nova Venécia do Imigrante Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Nova Venécia do Imigrante, no Espírito Santo, abriu inscrições de um concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 7,6 mil até às 16h do dia 19 de fevereiro de 2026. O certame oferece oportunidades em cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

O maior destaque do concurso é para os cargos que oferecem remuneração de até R$ 7.653,12, conforme previsto em edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas, cargos e salários.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Consulplan, banca responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, de acordo com o cargo. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 60,00 para nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para o preenchimento de cargos em diferentes áreas da administração pública, contemplando setores essenciais como serviços gerais, educação, saúde e funções administrativas.

Nova Venécia do Imigrante é um município do Espírito Santo com características interioranas e economia baseada no comércio, serviços e atividades locais. A cidade se destaca pela qualidade de vida e pelo fortalecimento da gestão pública municipal.

Resumo do Concurso

Inscrições: até 19/02/2026, às 16h

Vagas: 168

Salário: até R$ 7.653,12

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: Instituto Consulplan