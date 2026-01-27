Acesse sua conta
Câmara divulga edital de concurso para policial com salário acima de R$ 21 mil

Seleção terá provas em todas as capitais e exige nível superior em qualquer área

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:50

Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados Crédito: Agência Brasil

A Câmara dos Deputados divulgou o edital de um novo concurso público para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal. O salário inicial chega a R$ 21.328,08, já considerando o adicional de risco da atividade.

Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para contratação imediata, além da previsão de cadastro de reserva com o mesmo número de candidatos. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de janeiro e 20 de fevereiro, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 150, com prazo máximo de quitação até 12 de março.

As avaliações objetiva e discursiva estão programadas para o dia 26 de abril e ocorrerão simultaneamente em todas as capitais brasileiras. O processo seletivo será dividido em duas fases.

Cronograma do concurso

Cronograma do concurso por Reprodução

Na primeira etapa, os concorrentes passarão por provas escritas, teste de aptidão física, verificação de antecedentes e investigação social, além de avaliação psicológica inicial e exames médicos. Já a segunda fase consiste na participação obrigatória em curso de formação profissional, que inclui nova avaliação psicológica.

O edital também estabelece reserva de vagas: duas destinadas a pessoas com deficiência, dez para candidatos negros, uma para indígena e uma para candidato quilombola, dentro do total de vagas imediatas.

Todos os aprovados serão lotados exclusivamente no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara, em Brasília. Para concorrer, é necessário possuir diploma de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B.

