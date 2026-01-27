Capricórnio, Touro, Escorpião e Câncer entram em fase intensa de romance e surpresas nesta terça (27 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:09
Se você sentiu um frio na barriga hoje, saiba que o universo está conspirando a seu favor. Para os Capricornianos, o dia é de "folga" para a seriedade: a sorte no amor está batendo à porta, e o romance ganha cores vibrantes.
Touro, com a Lua no seu signo, você é o próprio ímã de desejos; seu brilho pessoal está impossível de ignorar.
Já para Escorpião e Câncer, o foco está na cumplicidade e no apoio de quem se ama. É o momento de deixar a superficialidade de lado e mergulhar fundo.
Se houver um pedido de namoro ou uma reconciliação hoje, pode apostar: tem tudo para ser duradouro.