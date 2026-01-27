Acesse sua conta
Capricórnio, Touro, Escorpião e Câncer entram em fase intensa de romance e surpresas nesta terça (27 de janeiro)

O encontro da Lua com Vênus cria um portal de magnetismo; saiba como aproveitar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:09

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos
Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

Se você sentiu um frio na barriga hoje, saiba que o universo está conspirando a seu favor. Para os Capricornianos, o dia é de "folga" para a seriedade: a sorte no amor está batendo à porta, e o romance ganha cores vibrantes.

Touro, com a Lua no seu signo, você é o próprio ímã de desejos; seu brilho pessoal está impossível de ignorar.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
Sessão da Tarde exibe um clássico infantil nesta terça-feira (27 de janeiro)

A Chave domina o Baralho Cigano desta terça-feira (27 de janeiro): soluções se revelam no momento certo

Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

O Universo envia um sinal poderoso hoje (27 de janeiro) e obriga Áries, Virgem, Escorpião e Peixes a mudarem o rumo da própria história

Os signos sentem que o dia de hoje (27 de janeiro) pede cautela, silêncio e uma escolha que não deve ser feita

Já para Escorpião e Câncer, o foco está na cumplicidade e no apoio de quem se ama. É o momento de deixar a superficialidade de lado e mergulhar fundo.

Se houver um pedido de namoro ou uma reconciliação hoje, pode apostar: tem tudo para ser duradouro.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

