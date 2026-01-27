Acesse sua conta
Em áudio, João Lima alega 'falta de memória' ao ser confrontado sobre agressões relatadas pela ex-esposa

Raphaella Brilhante citou tapa no rosto enquanto cozinhava

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:16

João Lima e Raphaella Brilhante
Crédito: Reprodução

Um áudio atribuído a uma conversa entre João Lima e a médica Raphaella Brilhante revela novas camadas das acusações de violência doméstica contra o cantor. Na conversa telefônica entre o ex-casal, o artista afirma não se lembrar das agressões relatadas pela ex-esposa e diz que aquele comportamento "não é dele", enquanto a vítima descreve episódios de violência física recorrente e dores intensas no corpo.

Na gravação, Raphaella confronta João sobre marcas deixadas e relata sentir "choques de dor no osso", afirmando a necessidade de procurar um ortopedista. Ao ser questionado, o cantor adota um discurso evasivo, chegando a jurar "pela sua salvação" que não se recorda dos episódios de agressão mostrados a ele, dizendo que aquele tipo de violência "não é dele". As informações são do Portal LeoDias.

Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa

Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa
Raphaella Brilhante no Instagram por Reprodução/Instagram
Raphaella Brilhante e João Lima por Reprodução/Instagram/@paulogermano.com.br
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Raphaella Brilhante por Reprodução/Instagram
Raphaella Brilhante e João Lima por Reprodução/Instagram/@paulogermano.com.br
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa

"Nada justifica isso, amor. O meu problema é que eu não tenho essa memória disso aí que você me mostrou", afirma João Lima no áudio, de acordo com o site. A resposta gerou indignação por parte da médica, que rebateu lembrando que os episódios de agressão começaram ainda na lua de mel e se repetiram ao longo do casamento.

Em um dos trechos mais fortes do relato, Raphaella descreve um episódio ocorrido após um show do cantor. "No dia do show da Big Toys, tu deu um tapa na minha cara quando eu tava fazendo miojo, por nada, e simplesmente foi embora. Voltou a deitar", afirmou, expondo que a violência acontecia de forma banal.

A médica também destacou uma mudança no comportamento do ex-marido ao longo do tempo. De acordo com Raphaella, inicialmente João pedia perdão após os episódios, mas passou a usar a desculpa de que não se lembrava das agressões como forma de negar os fatos.

Cantor foi para presídio

João Lima se apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em João Pessoa na manhã de segunda-feira (26), após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça da Paraíba. A decisão ocorreu após a repercussão nacional de vídeos que mostram agressões contra a ex-esposa.

João Lima e Raphaella Brilhante

João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução
João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução
João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução
João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução
João Lima por Reprodução
Cena de agressão foi filmada por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
João Lima e Raphaella Brilhante

Após audiência de custódia, a prisão foi mantida, e o cantor foi encaminhado à Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, o presídio do Róger, onde permanece detido. Além da prisão, a Justiça determinou medidas protetivas em favor de Raphaella Brilhante, proibindo o cantor de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima ou familiares, além de estabelecer uma distância mínima de 300 metros.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Paraíba. Raphaella já se manifestou publicamente nas redes sociais, confirmando as agressões e ressaltando os impactos emocionais e físicos da violência. Ela relatou que está enfrentando "uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história", e disse que "não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém".

Justiça manda prender cantor João Lima após vídeos de agressões contra a esposa

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama

Esposa de cantor paraibano fala pela 1ª vez de agressões: 'Meu coração está dilacerado'

Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'

'Ele tentou matá-la', diz mãe de influenciadora agredida por cantor

Em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, exibida na última segunda-feira (26), Raphaella relatou que sofreu agressões durante o casamento com o cantor, que ocorreu em novembro do ano passado, assim como na lua de mel. Segundo ela, o relacionamento durou cerca de três anos e foi marcado por controle desde o início.

"O que eu estava achando que era ciúme, que era normal, na verdade já era controle. Ele era muito ciumento. Eu não podia ir à academia sozinha, tinha que estar com a minha mãe. Se eu fosse só, eu tinha que avisar a hora que eu chegava, quando eu estava indo, quando eu estava lá, quando eu saía, se eu passasse mais que uma hora na academia, ele começava a dizer que eu estava fazendo alguma coisa de errado, começava a brigar comigo", contou.

Agressão Prisão Violência Doméstica Violência Violência Contra A Mulher João Lima Raphaella Brilhante

