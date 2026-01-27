VIOLÊNCIA

Em áudio, João Lima alega 'falta de memória' ao ser confrontado sobre agressões relatadas pela ex-esposa

Raphaella Brilhante citou tapa no rosto enquanto cozinhava

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:16

Um áudio atribuído a uma conversa entre João Lima e a médica Raphaella Brilhante revela novas camadas das acusações de violência doméstica contra o cantor. Na conversa telefônica entre o ex-casal, o artista afirma não se lembrar das agressões relatadas pela ex-esposa e diz que aquele comportamento "não é dele", enquanto a vítima descreve episódios de violência física recorrente e dores intensas no corpo.

Na gravação, Raphaella confronta João sobre marcas deixadas e relata sentir "choques de dor no osso", afirmando a necessidade de procurar um ortopedista. Ao ser questionado, o cantor adota um discurso evasivo, chegando a jurar "pela sua salvação" que não se recorda dos episódios de agressão mostrados a ele, dizendo que aquele tipo de violência "não é dele". As informações são do Portal LeoDias.

"Nada justifica isso, amor. O meu problema é que eu não tenho essa memória disso aí que você me mostrou", afirma João Lima no áudio, de acordo com o site. A resposta gerou indignação por parte da médica, que rebateu lembrando que os episódios de agressão começaram ainda na lua de mel e se repetiram ao longo do casamento.

Em um dos trechos mais fortes do relato, Raphaella descreve um episódio ocorrido após um show do cantor. "No dia do show da Big Toys, tu deu um tapa na minha cara quando eu tava fazendo miojo, por nada, e simplesmente foi embora. Voltou a deitar", afirmou, expondo que a violência acontecia de forma banal.

A médica também destacou uma mudança no comportamento do ex-marido ao longo do tempo. De acordo com Raphaella, inicialmente João pedia perdão após os episódios, mas passou a usar a desculpa de que não se lembrava das agressões como forma de negar os fatos.

Cantor foi para presídio

João Lima se apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em João Pessoa na manhã de segunda-feira (26), após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça da Paraíba. A decisão ocorreu após a repercussão nacional de vídeos que mostram agressões contra a ex-esposa.

Após audiência de custódia, a prisão foi mantida, e o cantor foi encaminhado à Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, o presídio do Róger, onde permanece detido. Além da prisão, a Justiça determinou medidas protetivas em favor de Raphaella Brilhante, proibindo o cantor de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima ou familiares, além de estabelecer uma distância mínima de 300 metros.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Paraíba. Raphaella já se manifestou publicamente nas redes sociais, confirmando as agressões e ressaltando os impactos emocionais e físicos da violência. Ela relatou que está enfrentando "uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história", e disse que "não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém".

Em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, exibida na última segunda-feira (26), Raphaella relatou que sofreu agressões durante o casamento com o cantor, que ocorreu em novembro do ano passado, assim como na lua de mel. Segundo ela, o relacionamento durou cerca de três anos e foi marcado por controle desde o início.