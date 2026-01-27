Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Milena diz que recebeu conselho de produção sobre brigas: 'Por que você faria isso?'

Sister disse ter ouvido orientação para não repetir atitudes vistas em outros realities

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:40

Milena Lages no BBB 26
Milena Lages no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Milena Lages revelou, em conversa com outros participantes do BBB 26, que recebeu uma orientação direta da produção do reality para evitar atitudes consideradas como "baixaria" em brigas. Por exemplo, jogar água em outros brothers durante discussões dentro da casa.

O assunto surgiu durante um papo com Gabriela Saporito e Ana Paula Renault. "Tem outro reality que pode cuspir, pode tacar água, aqui acho que nem pode", comentou Gabi. "Não, acho que isso pode", respondeu Ana Paula. Neste momento, Milena explicou que questionou a produção após lembrar de situações semelhantes vistas em outros programas do gênero. "Pode não! Eu perguntei. Eu perguntei: 'Pode jogar água em alguém?'", afirmou.

Milena (BBB 26)

BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação
Milena e Sol bateram boca durante prova do BBB 26 por Reprodução
BBB 26 - Milena (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Milena (anjo) por Divulgação
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Reprodução/TV Globo
Milena (BBB 26) por Divulgação
1 de 10
BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação

Segundo ela, a resposta foi imediata e em tom de alerta. "Me responderam: 'Por que você faria isso? Você ia gostar que alguém fizesse isso com você?'", relatou. Após Ana Paula dizer que a produção deu 'um conselho', Milena contou que mencionou exemplos de outros realities em que esse tipo de atitude acontece com frequência.

"Eu perguntei, eu ainda falei que tinha visto em outro lugar que jogaram água, eu vi no outro [reality], [eles falaram] 'por isso que nós estamos há tanto tempo no ar, porque não somos baixaria'", disparou a babá.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 18
Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

A declaração rendeu brincadeiras entre as sisters. "Olha... Então te chamou de baixo nível", disse Ana Paula. Em seguida, a jornalista também criticou algumas dinâmicas do próprio programa: "É, mas estourar meleca na nossa cara pode? Me poupe", falou, em referência ao Sincerão.

A fala de Milena repercutiu rapidamente nas redes sociais, especialmente no X. Internautas compararam o BBB 26 com outros realities e dividiram opiniões sobre o posicionamento da produção. "A Fazenda é totalmente ao contrário, está há tanto tempo no ar por causa da baixaria (risos)", escreveu uma pessoa. "Isso explica o flop das edições", debochou outra. "É de baixaria que o povo gosta... A Fazenda sendo superior nas brigas", comentou mais uma.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Marcia Sensitiva faz previsão sobre final e surpreende com favoritos ao prêmio

BBB 26: Marcia Sensitiva faz previsão sobre final e surpreende com favoritos ao prêmio

Imagem - BBB 26: Babu Santana detona Jonas após o Sincerão: 'Só músculo e olhos azuis'

BBB 26: Babu Santana detona Jonas após o Sincerão: 'Só músculo e olhos azuis'

Imagem - Ana Paula chama Sol de inútil e gritaria toma conta do Sincerão no BBB 26; confira o resumo

Ana Paula chama Sol de inútil e gritaria toma conta do Sincerão no BBB 26; confira o resumo

Tags:

Bbb ana Paula Renault Reality Show Reality bbb 26 Briga big Brother Brasil Bbb26 Milena

Mais recentes

Imagem - Excesso de banhos pode fazer mal após os 60, alerta especialista; saiba quantas vezes é o ideal

Excesso de banhos pode fazer mal após os 60, alerta especialista; saiba quantas vezes é o ideal
Imagem - Atriz da Globo brinca que 'está meio na moda ser gay' e critica machismo na TV

Atriz da Globo brinca que 'está meio na moda ser gay' e critica machismo na TV
Imagem - Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
01

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Imagem - Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha
02

Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
03

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
04

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas