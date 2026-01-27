BBB 26

BBB 26: Milena diz que recebeu conselho de produção sobre brigas: 'Por que você faria isso?'

Sister disse ter ouvido orientação para não repetir atitudes vistas em outros realities

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:40

Milena Lages no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Milena Lages revelou, em conversa com outros participantes do BBB 26, que recebeu uma orientação direta da produção do reality para evitar atitudes consideradas como "baixaria" em brigas. Por exemplo, jogar água em outros brothers durante discussões dentro da casa.

O assunto surgiu durante um papo com Gabriela Saporito e Ana Paula Renault. "Tem outro reality que pode cuspir, pode tacar água, aqui acho que nem pode", comentou Gabi. "Não, acho que isso pode", respondeu Ana Paula. Neste momento, Milena explicou que questionou a produção após lembrar de situações semelhantes vistas em outros programas do gênero. "Pode não! Eu perguntei. Eu perguntei: 'Pode jogar água em alguém?'", afirmou.

Segundo ela, a resposta foi imediata e em tom de alerta. "Me responderam: 'Por que você faria isso? Você ia gostar que alguém fizesse isso com você?'", relatou. Após Ana Paula dizer que a produção deu 'um conselho', Milena contou que mencionou exemplos de outros realities em que esse tipo de atitude acontece com frequência.

"Eu perguntei, eu ainda falei que tinha visto em outro lugar que jogaram água, eu vi no outro [reality], [eles falaram] 'por isso que nós estamos há tanto tempo no ar, porque não somos baixaria'", disparou a babá.

A declaração rendeu brincadeiras entre as sisters. "Olha... Então te chamou de baixo nível", disse Ana Paula. Em seguida, a jornalista também criticou algumas dinâmicas do próprio programa: "É, mas estourar meleca na nossa cara pode? Me poupe", falou, em referência ao Sincerão.