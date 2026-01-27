Acesse sua conta
BBB 26: Babu Santana detona Jonas após o Sincerão: 'Só músculo e olhos azuis'

Líder da semana critica postura do modelo e questiona sua força no jogo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:09

Babu Santana e Jonas Sulzbach no BBB 26
Babu Santana e Jonas Sulzbach no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Líder da segunda semana do BBB 26, Babu Santana protagonizou uma discussão com Jonas Sulzbach na noite de segunda-feira (26), logo após o Sincerão. O embate começou na cozinha da casa, quando o ator comentou que os emojis do queridômetro estavam sendo levados a sério demais pelos participantes.

Jonas discordou da colocação, o que incomodou Babu. O ator afirmou que o modelo estava obcecado em descobrir quem havia enviado emojis negativos e sugeriu que não desse tanta relevância. Em resposta, Jonas relembrou um episódio do BBB 20, quando Babu se arrependeu de ter dado um emoji de vômito para Mari Gonzalez, sua ex-esposa.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26)

Jonas Sulzbach é do signo de Aquário

"Babu, você falou que uma das coisas que mais se arrepende foi ter dado emoji de vômito pra Mari", disse o influenciador. Babu rebateu, dizendo que o arrependimento não foi pelo emoji em si, mas pela forma como tratou Mari na época. Os dois não jogavam juntos naquele momento, mas hoje mantêm uma relação amistosa.

Mais tarde, em conversa com aliados na varanda e no quarto do líder, Babu deixou claro que não joga junto com Jonas nem com Sarah Andrade. Diante de Marcelo Alves, Breno Corã e Juliano Floss, o ator avaliou que Jonas é um participante fraco no jogo e que pode ser eliminado caso enfrente um paredão.

"Eu acho que o Jonas caindo no paredão, ele sai", afirmou. Breno concordou e sugeriu que o modelo fosse com alguém diferente de Brígido Neto, mas Babu manteve sua opinião. "Acho que ele sai para o Brígido. Ele é só músculo e olhos azuis", disparou.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Babu Santana é do signo de Sagitário

Babu também revelou que Jonas foi uma de suas opções de voto, mas explicou que preferiu indicar Matheus Moreira para observar o comportamento da casa, já que o brother receberia votos de qualquer forma. O ator ainda admitiu que evitou mandar uma pessoa negra diretamente para o paredão.

Além das críticas a Jonas, Babu demonstrou incômodo com a postura do modelo durante o Sincerão, especialmente após ele ironizar Solange Couto, que recebeu a coroa de planta da dinâmica. "O que ele falou para a Solange [Couto] me deu uma raiva. Estava brincando com ele".

No mesmo desabafo, Babu criticou os argumentos usados por Sol Vega ao se defender de Ana Paula Renault, após sugerir que a jornalista teria sido racista. Relembrando sua própria experiência no BBB 20, o ator questionou o uso do tema sem fundamentos claros.

"Eu falei de coisas que fui conhecendo da nossa cultura. Mesmo assim, me colocaram como se eu estivesse me vitimizando. A galera estava me dando porrada, e eu só conseguia enxergar uma coisa: como que todo dia vota em mim sem conversar comigo?", indagou.

"Agora quem falou que a Sol não poderia falar porque era negra? Qual argumento racista a Ana Paula colocou? Qual argumento racista você [Juliano] colocou? Quando que o programa tentou impedir ela de falar?", criticou o ator.

