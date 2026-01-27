REALITY

Ana Paula chama Sol de inútil e gritaria toma conta do Sincerão no BBB 26; confira o resumo

Provocações transformaram a dinâmica em uma das maiores brigas da temporada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:20

O Sincerão do 'BBB 26' cumpriu e até exagerou na sua missão de abalar estruturas. A dinâmica desta segunda-feira (26) virou palco de um confronto pesado entre Ana Paula Renault e Sol Vega, que trocaram farpas e levaram a rivalidade a um novo patamar dentro da casa mais vigiada do país.



Tudo começou quando Ana Paula precisou apontar quem considerava o participante mais inútil do jogo. Sem hesitar, ela cravou o nome de Sol. A escolha teve consequência imediata: Sol precisava adivinhar quem havia feito a indicação para escapar da punição, mas apostou errado ao citar Juliano Floss, resultado? Um banho de geleca colorida diante de todo mundo.

Na justificativa, Ana Paula foi direta e nada sutil. Disse que Sol tenta forçar enredos, cria situações "da própria cabeça" e que esse comportamento, segundo ela, a transforma em alguém irrelevante no jogo.

Sol reagiu acusando a rival de fugir do confronto e de se esconder atrás do discurso. A discussão escalou de vez quando Ana Paula subiu o tom e disparou uma das frases mais comentadas da noite: "Você precisa se conhecer mais e reconhecer a sua insignificância, gata. Eu tenho problemas maiores aqui."

O embate não parou ali. Durante o intervalo da dinâmica, Juliano Floss tentou entrar no meio da confusão, mas acabou virando alvo de Sol, que se irritou com o comentário do dançarino sobre seus gritos. "Você não fala nada com nada, só grita", reclamou ele.

Sem paciência, Sol trouxe sua trajetória pessoal para o centro da discussão e alfinetou a idade do brother. "Você não sabe o que eu passei. Você tem 21 anos. Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu estava sofrendo pra caramba", rebateu, aos berros.

Para completar a noite tensa, Matheus escolheu Ana Paula como "a mais falsa da casa", encerrando oficialmente a dinâmica, mas não a treta. Sol saiu em defesa do gaúcho, voltou a discutir com a mineira, e as duas passaram a se interromper mesmo fora do tempo de fala permitido.

Com as vendas já recolocadas, Matheus ainda provocou: "Seu exército está caindo". Ana Paula não deixou barato: "Você vai ver amanhã. Meu exército é o povo".