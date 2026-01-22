PROCEDIMENTO DELICADO

Médico mostra óleo enrijecido retirado do rosto de Juju do Pix após nova cirurgia

Influenciadora enfrenta nova etapa do tratamento após complicações na cicatrização

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 07:40

Juju do Pix Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A luta de Juju do Pix para reverter um procedimento estético feito no passado ganhou mais um capítulo. A influenciadora Juju Oliveira precisou passar por uma nova cirurgia em São Paulo, na última terça-feira (20), para retirar restos de óleo mineral que foram aplicados em seu rosto em 2017 e que, com o tempo, causaram sérios danos.

Essa nova intervenção aconteceu após complicações na cicatrização da primeira cirurgia, realizada há cerca de dois meses. Durante o procedimento, o médico responsável, Thiago Marra, mostrou fragmentos do óleo já enrijecido que foram retirados da bochecha da paciente, imagens que chamaram atenção pela gravidade da situação.

"Removemos o que chamamos de ponto de adão. Foi uma cirurgia de pequeno porte, com anestesia local e sedação, durou cerca de uma hora e a recuperação tende a ser rápida", explicou o cirurgião. Segundo ele, a ideia foi fazer um reparo pontual para melhorar a região antes da próxima etapa do tratamento.

Apesar de menor, o procedimento já trouxe avanços. Juju apresentou melhora na abertura da boca e redução da papada, sinais de que o processo de recuperação segue no caminho certo. Ainda assim, o médico reforça que o tratamento está longe de terminar.

A primeira cirurgia aconteceu no dia 20 de novembro, no Hospital Indianópolis, também em São Paulo. Após a alta, Juju retornou à sua cidade, mas continua sendo acompanhada de perto pela equipe médica. De acordo com Marra, uma nova cirurgia maior já está no planejamento e deve acontecer entre três e seis meses.

"Existe uma área da papada que estava muito comprometida e não foi possível retirar tudo de uma vez. Além disso, havia uma assimetria grande no rosto, que já melhorou bastante, mas ainda não foi totalmente corrigida", detalhou.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o médico explicou por que o procedimento exige extremo cuidado. Exames já indicavam que o óleo mineral havia endurecido dentro do rosto da influenciadora, o que aumenta os riscos durante a cirurgia. "Se a gente remove tecido demais, existe o risco real de necrose. Por isso, cada passo precisa ser calculado", afirmou.

Marra também destacou o grau de imprevisibilidade enfrentado pela equipe médica. "A gente nunca sabe exatamente onde esse material está. Pode estar próximo de nervos, vasos ou músculos. É sempre uma surpresa quando começamos", contou. Apesar do inchaço ainda visível, a expectativa é de melhora progressiva, com resultados mais claros entre seis meses e um ano.