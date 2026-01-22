Acesse sua conta
BBB 26: Chaiany é a primeira pipoca a bater 1 milhão de seguidores

Com apenas alguns dias de confinamento, sister virou destaque absoluto fora da casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:51

Chaiany é do signo de Áries
Chaiany é do signo de Áries Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Você piscou e Chaiany virou um fenômeno. Mesmo entrando no Big Brother Brasil 26 depois de outros participantes, a sister conquistou o público em tempo recorde e alcançou um feito que poucos conseguem: foi a primeira pipoca da edição a chegar a 1 milhão de seguidores no Instagram. A marca histórica foi atingida nesta quarta-feira (21) e comemorada pelos fãs. 

Quando foi anunciada como integrante da Casa de Vidro da região Centro-Oeste, Chaiany tinha pouco mais de 2 mil seguidores e uma vida comum nas redes sociais. Naquele momento, ela acabou perdendo a votação popular para Jordana e parecia que o sonho do BBB tinha ficado para trás. Mas o jogo virou, e virou bonito.

Após a derrota inicial, a sister foi levada ao temido Quarto Branco, onde resistiu por cerca de cinco dias em condições extremas: sem banho e se alimentando basicamente de biscoito salgado. A persistência falou mais alto, e Chaiany garantiu sua vaga definitiva no reality, entrando no jogo imune e no VIP logo na primeira semana.

Desde então, o crescimento nas redes foi rápido. Ao lado de Gabriela, Leandro e Matheus, ela passou a chamar atenção não só pela trajetória improvável, mas também pela forma intensa e espontânea com que se apresenta. Resultado: fãs surgiram aos montes e até ganharam nome. A equipe da sister batizou os admiradores de 'desempreguetes' e celebrou o marco com uma mensagem empolgada nas redes.

"Em um jogo onde muitos se perdem, a Chai se encontrou sendo exatamente quem ela é: intensa, estratégica e, acima de tudo, humana", escreveu a administração do perfil.

Na última terça-feira (20), o Instagram de Chaiany comemorava 500 mil seguidores. Poucas horas depois, o número simplesmente dobrou. Nem mesmo o fato de ter sido vetada de uma dinâmica que valia R$ 10 mil e uma informação privilegiada freou o engajamento do público.

