BARRADO NO BAILE

Leandro é vetado da Festa do Líder por Alberto Cowboy e encara desafio no BBB 26

Brother precisa concluir prova com bloco de gelo para garantir presença na comemoração desta quarta-feira

Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 23:30

Alberto Cowboy veta Leandro da Festa do Líder Crédito: Reprodução/TV Globo

A Festa do Líder desta quarta-feira (21) começou com tensão no BBB 26. Antes de liberar os convidados para a comemoração, Alberto Cowboy precisou tomar uma decisão e escolheu Leandro para o temido Barrado no Baile. Com isso, o brother só poderá curtir a festa se conseguir concluir o desafio proposto pela produção do reality.

Ao receber a dinâmica, Alberto leu a mensagem enviada pela casa e justificou a escolha diante dos outros participantes. Segundo o Líder, a decisão foi motivada por um desentendimento recente com Leandro, especialmente após um apontamento feito durante o Sincerão. Para Cowboy, a situação foi grave por envolver uma acusação que ele afirma não corresponder à verdade.

Já encaminhado ao espaço do desafio, Leandro recebeu as instruções da prova intitulada Enxugando Gelo. A missão exige concentração e paciência. O brother precisa retirar um convite preso dentro de um bloco de gelo, utilizando apenas as ferramentas permitidas e respeitando regras específicas, como o uso obrigatório de luvas e o cuidado para não deixar o gelo cair da base.

Caso consiga completar a tarefa com sucesso, Leandro garante o acesso à Festa do Líder e se junta aos demais participantes na celebração. Se falhar, o brother seguirá confinado fora da comemoração e só poderá retornar à casa após o fim do evento.