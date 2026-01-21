Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leandro é vetado da Festa do Líder por Alberto Cowboy e encara desafio no BBB 26

Brother precisa concluir prova com bloco de gelo para garantir presença na comemoração desta quarta-feira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 23:30

Alberto Cowboy veta Leandro da Festa do Líder Crédito: Reprodução/TV Globo

A Festa do Líder desta quarta-feira (21) começou com tensão no BBB 26. Antes de liberar os convidados para a comemoração, Alberto Cowboy precisou tomar uma decisão e escolheu Leandro para o temido Barrado no Baile. Com isso, o brother só poderá curtir a festa se conseguir concluir o desafio proposto pela produção do reality.

Ao receber a dinâmica, Alberto leu a mensagem enviada pela casa e justificou a escolha diante dos outros participantes. Segundo o Líder, a decisão foi motivada por um desentendimento recente com Leandro, especialmente após um apontamento feito durante o Sincerão. Para Cowboy, a situação foi grave por envolver uma acusação que ele afirma não corresponder à verdade.

Já encaminhado ao espaço do desafio, Leandro recebeu as instruções da prova intitulada Enxugando Gelo. A missão exige concentração e paciência. O brother precisa retirar um convite preso dentro de um bloco de gelo, utilizando apenas as ferramentas permitidas e respeitando regras específicas, como o uso obrigatório de luvas e o cuidado para não deixar o gelo cair da base.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Caso consiga completar a tarefa com sucesso, Leandro garante o acesso à Festa do Líder e se junta aos demais participantes na celebração. Se falhar, o brother seguirá confinado fora da comemoração e só poderá retornar à casa após o fim do evento.

A dinâmica promete manter o clima de rivalidade aceso e pode influenciar diretamente os próximos rumos do jogo, já que a relação entre Leandro e Alberto Cowboy segue estremecida dentro da casa.

Leia mais

Imagem - BBB 26 anuncia atrações da festa de sábado (24) e promete noite animada na casa

BBB 26 anuncia atrações da festa de sábado (24) e promete noite animada na casa

Imagem - Ju Moraes cobra dívidas de contratantes e ameaça expor devedores da Sambaiana: 'O pau vai torar'

Ju Moraes cobra dívidas de contratantes e ameaça expor devedores da Sambaiana: 'O pau vai torar'

Imagem - BBB 26: Sarah detona Ana Paula em conversa com Sol e dispara: ‘Quero mais é que se perca’

BBB 26: Sarah detona Ana Paula em conversa com Sol e dispara: ‘Quero mais é que se perca’

Tags:

Alberto Cowboy

Mais recentes

Imagem - Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão

Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão
Imagem - BBB 26 anuncia atrações da festa de sábado (24) e promete noite animada na casa

BBB 26 anuncia atrações da festa de sábado (24) e promete noite animada na casa
Imagem - Acorda no meio da noite? O problema pode ser o açúcar, não a bexiga

Acorda no meio da noite? O problema pode ser o açúcar, não a bexiga

MAIS LIDAS

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
01

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
02

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve

Imagem - 'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI
03

'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Imagem - Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)
04

Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)