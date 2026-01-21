Leandro é vetado da Festa do Líder por Alberto Cowboy e encara desafio no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 23:30
A Festa do Líder desta quarta-feira (21) começou com tensão no BBB 26. Antes de liberar os convidados para a comemoração, Alberto Cowboy precisou tomar uma decisão e escolheu Leandro para o temido Barrado no Baile. Com isso, o brother só poderá curtir a festa se conseguir concluir o desafio proposto pela produção do reality.
Ao receber a dinâmica, Alberto leu a mensagem enviada pela casa e justificou a escolha diante dos outros participantes. Segundo o Líder, a decisão foi motivada por um desentendimento recente com Leandro, especialmente após um apontamento feito durante o Sincerão. Para Cowboy, a situação foi grave por envolver uma acusação que ele afirma não corresponder à verdade.
Já encaminhado ao espaço do desafio, Leandro recebeu as instruções da prova intitulada Enxugando Gelo. A missão exige concentração e paciência. O brother precisa retirar um convite preso dentro de um bloco de gelo, utilizando apenas as ferramentas permitidas e respeitando regras específicas, como o uso obrigatório de luvas e o cuidado para não deixar o gelo cair da base.
Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)
Caso consiga completar a tarefa com sucesso, Leandro garante o acesso à Festa do Líder e se junta aos demais participantes na celebração. Se falhar, o brother seguirá confinado fora da comemoração e só poderá retornar à casa após o fim do evento.
A dinâmica promete manter o clima de rivalidade aceso e pode influenciar diretamente os próximos rumos do jogo, já que a relação entre Leandro e Alberto Cowboy segue estremecida dentro da casa.