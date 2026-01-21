Acesse sua conta
BBB 26 anuncia atrações da festa de sábado (24) e promete noite animada na casa

Pedro Sampaio e Kelly Key comandam a festa de sábado no BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22:38

Pedro Sampaio e Kelly Key comandam a festa de sábado no BBB 26
Pedro Sampaio e Kelly Key comandam a festa de sábado no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A festa deste sábado (24) no BBB 26 já tem atrações confirmadas e promete movimentar a casa mais vigiada do Brasil. Dois nomes da música brasileira foram escolhidos para animar os brothers e embalar a madrugada com hits que marcaram gerações.

O DJ Pedro Sampaio retorna ao palco do reality e leva para a casa sucessos que costumam dominar as pistas e as redes sociais, como Sequência Feiticeira e Galopa. Conhecido pela energia contagiante de seus shows, ele deve transformar a festa em um grande baile, com direito a muita dança e interação entre os participantes.

Outra atração da noite será Kelly Key, que faz sua estreia no BBB como cantora convidada. A artista promete despertar nostalgia nos confinados com músicas que marcaram os anos 2000, entre elas Baba e Cachorrinho, além de criar um clima descontraído para a festa.

O BBB 26, que estreou no dia 12 de janeiro, trouxe novidades na formação do elenco ao reunir Pipocas, Camarotes e Veteranos, participantes que já passaram por edições anteriores do reality. A dinâmica ampliou as possibilidades de jogo e aumentou a curiosidade do público sobre alianças, rivalidades e estratégias.

Além das festas temáticas, o programa segue apostando em recursos interativos, como múltiplos sinais no Globoplay e a expansão do uso do Big Fone pela casa, permitindo que o público tenha participação direta em alguns momentos do jogo.

Tags:

bbb 26

