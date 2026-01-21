Acesse sua conta
Julianne Trevisol vence o MasterChef Celebridades e comemora: 'Mudou a minha vida'

Atriz conquistou o troféu nesta terça-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:26

Julianne Trevisol é a campeã do 'Masterchef Celebridades'
Julianne Trevisol é a campeã do 'Masterchef Celebridades' Crédito: Divulgação/Melissa Haidar/Band

Uma das cozinhas mais famosas do Brasil tem uma nova campeã. Julianne Trevisol levou o troféu do MasterChef Celebridades nesta terça-feira (20), na Band. A atriz disputou o título com Valesca Popozuda e acabou conquistando os jurados com técnica, sensibilidade e muita personalidade nos pratos.

Visivelmente emocionada após o anúncio do resultado, Julianne não escondeu a felicidade. "É o maior sonho realizado", disse em entrevista ao Band.com.br. Segundo ela, a vitória marca apenas o começo de uma nova fase. "Com muito respeito e humildade, começo agora minha jornada como a primeira campeã do MasterChef Celebridades."

Mais do que o prêmio em dinheiro, o que realmente empolgou a atriz foi a oportunidade de estudar gastronomia na tradicional escola Le Cordon Bleu. "Sempre foi um sonho. Já tentei outras vezes, mas não tinha como parar de trabalhar para me dedicar ao curso. Agora vai", celebrou.

Ao longo do programa, Julianne percebeu que a cozinha deixou de ser apenas um hobby. "Cada dia ali dentro me fez amar mais a gastronomia. Aprendi a respeitar ainda mais esse universo e entendi que ele faz parte de quem eu sou", contou. E planos não faltam: a atriz já pensa em transformar essa paixão em novos projetos profissionais.

Entre as ideias, está expandir o perfil Leo e Ju Cozinhando, que mantém ao lado do amigo Leo Hado, e até mesmo abrir um restaurante no futuro: "Quem sabe um dia eu possa dizer: ‘Eu era atriz, agora sou atriz, cozinheira e dona de restaurante. Tudo porque o MasterChef mudou minha carreira", sonhou.

Julianne revelou que o reality também mexeu com seu lado emocional: "Sou muito perfeccionista. Qualquer errinho parecia enorme. A grande lição foi aprender a ser mais gentil comigo mesma, valorizar os acertos e não me martirizar tanto pelos deslizes", confessou.

Outro presente inesperado foi a amizade com Valesca Popozuda. "A gente passou noites estudando juntas. À primeira vista, parecia improvável, somos muito diferentes. Mas algo na essência nos conectou. Isso foi suficiente para nascer uma parceria e uma amizade de verdade", afirmou.

Na grande final, as duas celebridades enfrentaram o desafio de preparar um prato principal e uma sobremesa, sob os olhos atentos de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Julianne apostou em um refinado ravioli de pato com molho de foie gras, enquanto Valesca apresentou camarão empanado com arroz cremoso de abóbora, quiabo grelhado e vinagrete.

Na sobremesa, a atriz brilhou com uma torta fondant de chocolate acompanhada de creme inglês de tomilho e couli de maracujá. Já a funkeira trouxe sabores bem brasileiros com um tablete de goiabada em crosta de xerém, sorvete de queijo e pastel de cumaru.

Após uma avaliação criteriosa, os jurados foram unânimes: pela consistência, precisão técnica e equilíbrio de sabores ao longo de todo o menu, Julianne Trevisol foi consagrada campeã do MasterChef Celebridades.

