SE ABRIU

Marina Queiroz escreve mensagem após eliminação do MasterChef e revela doença enfrentada

Confeiteira foi eliminada do programa na noite desta terça-feira (28)

Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:03

Marina Queiroz foi eliminada do MasterChef Confeitaria 2025 Crédito: Reprodução / Band

Eliminada do "MasterChef Confeitaria 2025" na noite desta terça-feira (28), a chef confeiteira Marina Queiroz, de 51 anos, deixou uma mensagem no Instagram refletindo sobre tudo o que viveu durante o programa. Através de um texto, ela desabafou sobre os desafios enfrentados e revelou inclusive que contraiu uma doença em meio à competição.

"Foram dias intensos e de muito aprendizado. Teve pneumonia, 5kg a menos, noites sem dormir, garra, discussões, reconhecimento e cada momento fez parte dessa experiência tão única. Saio daqui mais forte, mais reflexiva e com ainda mais vontade de aprender", começou escrevendo, em publicação onde reuniu fotos de sua participação no reality show.

Marina no MasterChef 2025 1 de 8

Ex-professora da Le Cordon Bleu Brasil, Marina agradeceu por ter conseguido continuar mesmo diante das adversidades. "E é assim que quero seguir: sempre me aprimorando. Sou imensamente grata por ter vivido essa oportunidade. Agradeço a todos que me apoiaram nessa jornada: minha família, meus amigos e colegas de cozinha. Com vocês encontrei forças para me renovar a cada etapa.", completou.

Polêmica

Desde o início da temporada do MasterChef Confeitaria 2025, Marina vinha acumulando críticas por um suposto benefício nas avaliações de seus pratos por sua ligação a com a escola Le Cordon Bleu, parceira do programa. A instituição precisou divulgar nota oficial esclarecendo que a confeiteira não fazia mais parte do quadro de colaboradores desde 2023. As acusações de favorecimento tomaram conta das redes, e a jurada Helena Rizzo chegou a rebater as críticas: “Não temos contato com os participantes durante as gravações. Somos imparciais”.