Marina Queiroz escreve mensagem após eliminação do MasterChef e revela doença enfrentada

Confeiteira foi eliminada do programa na noite desta terça-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:03

Marina Queiroz foi eliminada do MasterChef Confeitaria 2025
Marina Queiroz foi eliminada do MasterChef Confeitaria 2025 Crédito: Reprodução / Band

Eliminada do "MasterChef Confeitaria 2025" na noite desta terça-feira (28), a chef confeiteira Marina Queiroz, de 51 anos, deixou uma mensagem no Instagram refletindo sobre tudo o que viveu durante o programa. Através de um texto, ela desabafou sobre os desafios enfrentados e revelou inclusive que contraiu uma doença em meio à competição. 

"Foram dias intensos e de muito aprendizado. Teve pneumonia, 5kg a menos, noites sem dormir, garra, discussões, reconhecimento e cada momento fez parte dessa experiência tão única. Saio daqui mais forte, mais reflexiva e com ainda mais vontade de aprender", começou escrevendo, em publicação onde reuniu fotos de sua participação no reality show. 

Marina no MasterChef 2025

Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução
Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução
Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução
Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução
Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução
Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução
Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução
Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução
1 de 8
Marina Queiroz no MasterChef Confeitaria 2025 por Reprodução

Ex-professora da Le Cordon Bleu Brasil, Marina agradeceu por ter conseguido continuar mesmo diante das adversidades. "E é assim que quero seguir: sempre me aprimorando. Sou imensamente grata por ter vivido essa oportunidade. Agradeço a todos que me apoiaram nessa jornada: minha família, meus amigos e colegas de cozinha. Com vocês encontrei forças para me renovar a cada etapa.", completou. 

Polêmica

Desde o início da temporada do MasterChef Confeitaria 2025, Marina vinha acumulando críticas por um suposto benefício nas avaliações de seus pratos por sua ligação a com a escola Le Cordon Bleu, parceira do programa. A instituição precisou divulgar nota oficial esclarecendo que a confeiteira não fazia mais parte do quadro de colaboradores desde 2023. As acusações de favorecimento tomaram conta das redes, e a jurada Helena Rizzo chegou a rebater as críticas: “Não temos contato com os participantes durante as gravações. Somos imparciais”.

Marina deixou o programa na noite desta terça (28) com a voz embargada, dizendo estar em paz: “Eu sei que dei o meu melhor e aprendi pra caramba aqui no programa”.A saída da profissional foi comemorada nas redes sociais e já era aguardada por muitos que não gostavam de sua postura na competição. 

