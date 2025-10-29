Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Danilo descobre segredo sórdido em Dona de Mim e salva vida de Filipa

Personagem de Rodrigo Simas será crucial para revelar atitude que estava debaixo dos panos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:01

Danilo (Felipe Simas) em
Danilo (Felipe Simas) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Danilo (Felipe Simas) será o grande herói de Filipa (Cláudia Abreu) em "Dona de Mim". O rapaz descobrirá uma atitude sórdida que está sendo feita por debaixo dos tapetes por Jacques (Marcello Novaes) e prejudicando a viúva. A questão é a seguinte: Jacques está trocando os medicamentos de bipolaridade da atual namorada. O personagem de Rodrigo Simas, então, comprará os medicamentos corretos, a tempo de salvar a vida da atriz. 

Tudo começará ao Danilo escutar uma conversa de Jaques sobre os estados de saúde de Ricardo (Marcos Pasquim) e Filipa. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 5 de novembro. 

Danilo em "Dona de Mim"

Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Danilo (Felipe Simas) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Danilo e Pam em 'Dona de Mim' por Reprodução / TV Globo
1 de 3
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo

LEIA MAIS 

'Dona de Mim': Filipa abandona Jaques e se casa com personagem improvável após aparição de Abel

'Dona de Mim': Leona vive reviravolta e é pedida em casamento após reencontro com o passado

Personagem ressurge em Dona de Mim e transforma vida de Marlon

Após ouvir o bate-papo, o personagem de Rodrigo Simas desconfiará que Filipa pode não estar melhorando em seu quadro de bipolaridade por conta de Jaques. Disposto a fazer algo, o ex-motorista vai confrontar o vilão, que não admitirá suas atitudes e ainda o ameaçará. 

Mas, Danilo seguirá na investigação. Ele entrará no quarto de Filipa, verá as pílulas que ela está tomando e afirmará para Nina (Flora Camolese) que Jaques está dopando a atriz. A tatuadora não vai acreditar e exigirá que ele saia de perto da mãe.

O jovem, porém, conseguirá tirar a prova: ele comprará os remédios certos e pedirá que Leo (Clara Moneke) dê os comprimidos pessoalmente para a atriz. É aí que ela notará uma melhora em Filipa e repassará a informação para Danilo, comprovando que algo estava errado com os antigos remédios. 

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim"

Filipa (Claudia Abel) vai tentar se jogar da janela em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Filipa (Cláudia Abreu) sempre foi uma mulher intensa por Reprodução / TV Globo
Filipa e Abel em Dona de Mim por Reprodução
Filipa recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Filipa (Claudia Abreu) por Reprodução
1 de 5
Filipa (Claudia Abel) vai tentar se jogar da janela em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo

Esperto, Jaques ficará sabendo que o personagem de Felipe Simas terá comprado remédios novos para Filipa e resolverá se vingar dele na novela das 7. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - Torcedora do Fluminense se desespera ao descobrir que marido registrou filho com nome de 'Arrascaeta' e história viraliza

Torcedora do Fluminense se desespera ao descobrir que marido registrou filho com nome de 'Arrascaeta' e história viraliza

Imagem - Reação da mãe de Virginia ao namoro da filha com Vini Jr repercute nas redes sociais

Reação da mãe de Virginia ao namoro da filha com Vini Jr repercute nas redes sociais

Imagem - Juliano Cazarré detalha saúde da filha com doença rara e se afasta do rótulo de bolsonarista

Juliano Cazarré detalha saúde da filha com doença rara e se afasta do rótulo de bolsonarista

Tags:

Dona de mim tv Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - FOTO: Virginia monta festa de Halloween na casa do namorado Vini Jr.

FOTO: Virginia monta festa de Halloween na casa do namorado Vini Jr.
Imagem - Rafa Kalimann abre o jogo sobre decisão de Nattan de vender mansão dos sonhos

Rafa Kalimann abre o jogo sobre decisão de Nattan de vender mansão dos sonhos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada