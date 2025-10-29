NOVELA DAS 7

Danilo descobre segredo sórdido em Dona de Mim e salva vida de Filipa

Personagem de Rodrigo Simas será crucial para revelar atitude que estava debaixo dos panos

Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:01

Danilo (Felipe Simas) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Danilo (Felipe Simas) será o grande herói de Filipa (Cláudia Abreu) em "Dona de Mim". O rapaz descobrirá uma atitude sórdida que está sendo feita por debaixo dos tapetes por Jacques (Marcello Novaes) e prejudicando a viúva. A questão é a seguinte: Jacques está trocando os medicamentos de bipolaridade da atual namorada. O personagem de Rodrigo Simas, então, comprará os medicamentos corretos, a tempo de salvar a vida da atriz.

Tudo começará ao Danilo escutar uma conversa de Jaques sobre os estados de saúde de Ricardo (Marcos Pasquim) e Filipa. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 5 de novembro.

Danilo em "Dona de Mim" 1 de 3

Após ouvir o bate-papo, o personagem de Rodrigo Simas desconfiará que Filipa pode não estar melhorando em seu quadro de bipolaridade por conta de Jaques. Disposto a fazer algo, o ex-motorista vai confrontar o vilão, que não admitirá suas atitudes e ainda o ameaçará.

Mas, Danilo seguirá na investigação. Ele entrará no quarto de Filipa, verá as pílulas que ela está tomando e afirmará para Nina (Flora Camolese) que Jaques está dopando a atriz. A tatuadora não vai acreditar e exigirá que ele saia de perto da mãe.

O jovem, porém, conseguirá tirar a prova: ele comprará os remédios certos e pedirá que Leo (Clara Moneke) dê os comprimidos pessoalmente para a atriz. É aí que ela notará uma melhora em Filipa e repassará a informação para Danilo, comprovando que algo estava errado com os antigos remédios.

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" 1 de 5

Esperto, Jaques ficará sabendo que o personagem de Felipe Simas terá comprado remédios novos para Filipa e resolverá se vingar dele na novela das 7.