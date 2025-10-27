ANJO

Personagem ressurge em Dona de Mim e transforma vida de Marlon

Policial terá a ajuda de um amigo em uma importante missão

Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:13

Marlon (Humberto Moraes) e Castanho (Dério Chagas) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Marlon (Humberto Morais) terá um alívio no coração durante seu trabalho como policial com o retorno de um personagem em "Dona de Mim". O bonitão reencontrará um colega de profissão, que o dará ânimo na profissão e ainda o ajudará em uma missões importantes nos próximos capítulos da novela das 7 da TV Globo.

O amigo e antigo colega é Castanho (Dério Chagas). Os dois se reencontrarão em cenas previstas para irem ao ar nesta segunda-feira (27). O sargento retornará ao trabalho em operações e patrulhas nas ruas e apoiará Marlon, expressando sua admiração pelo trabalho do jovem.

Uma importante missão juntos

Uma das primeiras missões da dupla será encontrar Sofia (Elis Cabral) e Rosa (Suely Franco). Nos próximos capítulos, elas sairão juntas para irem à casa de Leo (Clara Moneke) e se perderão no centro da cidade.

A menina, esperta, ligará logo para a ex-babá, que acionará a Polícia para encontrar a criança e a idosa. As duas serão resgatadas em segurança.