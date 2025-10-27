Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Personagem ressurge em Dona de Mim e transforma vida de Marlon

Policial terá a ajuda de um amigo em uma importante missão

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:13

Marlon (Humberto Moraes) e Castanho (Dério Chagas) em
Marlon (Humberto Moraes) e Castanho (Dério Chagas) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Marlon (Humberto Morais) terá um alívio no coração durante seu trabalho como policial com o retorno de um personagem em "Dona de Mim". O bonitão reencontrará um colega de profissão, que o dará ânimo na profissão e ainda o ajudará em uma missões importantes nos próximos capítulos da novela das 7 da TV Globo

O amigo e antigo colega é Castanho (Dério Chagas). Os dois se reencontrarão em cenas previstas para irem ao ar nesta segunda-feira (27). O sargento retornará ao trabalho em operações e patrulhas nas ruas e apoiará Marlon, expressando sua admiração pelo trabalho do jovem. 

Marlon em "Dona de Mim"

Marlon (Humberto Moraes) e Castanho (Dério Chagas) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Marlon (Humberto Moraes) e Castanho (Dério Chagas) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Marlon (Humberto Moraes) e Castanho (Dério Chagas) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Bárbara (Giovana Cordeiro) e Marlon (Humberto Morais) por Reprodução / Gshow
Bárbara (Giovana Cordeiro) e Marlon (Humberto Morais) por Reprodução / Gshow
Bárbara (Giovana Cordeiro) e Marlon (Humberto Morais) por Reprodução / Gshow
Kami terminará com Marlon em "Dona de Mim" por Reprodução
Marlon tomará um passo especial em relação ao relacionamento com Kami por Reprodução / Gshow
Marlon, Kami, Pam, Leo e Danilo ficarão em choque com o beijão por Reprodução / Gshow
Marlon descobrirá que Bárbara foi deportada dos Estados Unidos por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' por Reprodução/TV Globo
Marlon (Humberto Moraes) encontrará carro com Abel após acidente por Reprodução / TV Globo
Marlon será filmado durante banho sem consentimento por Reprodução
Leo e Marlon agarradinhos em 'Dona de Mim' por Reprodução
Marlon (Humberto Morais) será herói diante de um assalto na padaria por Reprodução / TV Globo
Kami e Marlon por Reprodução / Redes Sociais
1 de 16
Marlon (Humberto Moraes) e Castanho (Dério Chagas) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo

Leia mais

Imagem - Pedido de casamento, ameaça, atentado: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 27/10 a 01/11

Pedido de casamento, ameaça, atentado: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 27/10 a 01/11

Imagem - 'Todos vão saber': Abel reaparece com uma premonição em 'Dona de Mim' desta sexta (24)

'Todos vão saber': Abel reaparece com uma premonição em 'Dona de Mim' desta sexta (24)

Imagem - Jacques e Filipa protagonizam cena de amor no meio da rua em 'Dona de Mim'

Jacques e Filipa protagonizam cena de amor no meio da rua em 'Dona de Mim'

Uma importante missão juntos

Uma das primeiras missões da dupla será encontrar Sofia (Elis Cabral) e Rosa (Suely Franco). Nos próximos capítulos, elas sairão juntas para irem à casa de Leo (Clara Moneke) e se perderão no centro da cidade.

A menina, esperta, ligará logo para a ex-babá, que acionará a Polícia para encontrar a criança e a idosa. As duas serão resgatadas em segurança. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Imagem - Ex-Riscado, Aline Campos revela perdas após mudar o nome artístico: 'Não se conectam mais comigo'

Ex-Riscado, Aline Campos revela perdas após mudar o nome artístico: 'Não se conectam mais comigo'

Imagem - Quem são os 10 filhos de Mauricio de Sousa que viraram personagens da Turma da Mônica

Quem são os 10 filhos de Mauricio de Sousa que viraram personagens da Turma da Mônica

Tags:

Dona de mim Polícia Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Maurício Meirelles se pronuncia após show embriagado; produção precisou interromper

Maurício Meirelles se pronuncia após show embriagado; produção precisou interromper
Imagem - Chuva de bênçãos: Touro, Capricórnio e mais 2 signos entram em ciclo de sorte e ganharão dinheiro extra nesta semana

Chuva de bênçãos: Touro, Capricórnio e mais 2 signos entram em ciclo de sorte e ganharão dinheiro extra nesta semana
Imagem - Efeito borboleta: físicos descobrem como decisões do presente podem alterar o passado

Efeito borboleta: físicos descobrem como decisões do presente podem alterar o passado

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada