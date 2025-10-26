FORTES EMOÇÕES

Pedido de casamento, ameaça, atentado: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 27/10 a 01/11

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:00

Ricardo vai ameaçar Jacques que reagirá com atentado Crédito: Reprodução

A semana está mais do que movimentada em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. As novidades serão inúmeras, trazendo mudanças inesperadas e também consolidação de relações entre personagens. Entre os acontecimentos estão: Samuel (Juan Paiva) pedindo Leo (Clara Moneke) em casamento e Ricardo (Marcos Pasquim) ameaçando Jacques (Marcello Novaes), que reagirá com um atentado. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Elenco de Dona de Mim 1 de 23

Veja os resumos da semana de 20/10 a 25/10:

27 de outubro (segunda-feira)

Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita fazer uma tatuagem com Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.

28 de outubro (terça-feira)

Sofia tem um pesadelo, e Leo cuida da menina. Danilo se preocupa quando Filipa decide beber, e Jaques ameaça o rapaz. Nina sai com Danilo, e se envolve em uma confusão com Artur. Danilo admira Nina. Sofia se prepara para voltar para a mansão, e Dedé ajuda a amiga. Rosa, Filipa e Jaques organizam a recepção de Sofia, enquanto Samuel atende a um chamado da fábrica. Sofia sente medo de Jaques. Filipa diz a Leo que ela será sempre bem-vinda à mansão. Sofia tem um pesadelo e chama por Leo.

29 de outubro (quarta-feira)

Filipa acalma Sofia. Jaques tem um novo pesadelo com Abel. Davi envolve Bárbara, e os dois se beijam. Nina confessa a Filipa que está gostando de Danilo. Davi observa a sintonia entre Bárbara e Marlon durante a luta, mas garante a Ivy que não desistirá da moça. Sofia acusa Jaques de ter feito mal a Abel. Jaques pede que Filipa o ajude a voltar a trabalhar na Boaz. Leo visita Sofia, e Filipa garante que não competirá pelo amor da menina. Ricardo anuncia que Jaques convocou uma reunião de acionistas, e Samuel desconfia. Pam e Danilo trocam gentilezas. Filipa surpreende Jaques ao votar pela permanência de Samuel na presidência da Boaz. Samuel demite Ricardo. Ricardo ameaça Jaques, e liga para Samuel.



30 de outubro (quinta-feira)

Samuel estranha a conversa de Ricardo. Jaques provoca um acidente com Ricardo. Jaques descobre que Patrícia tem uma cópia do vídeo que o incrimina pela morte de Abel. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Bárbara convida Davi para sair, mas confessa que está apenas se aproveitando do rapaz. Samuel descobre que Ricardo foi atropelado e acusa Jaques. Sofia se assusta com Jaques, e Leo ajuda a menina. Kami fala com orgulho de Ryan para Pam. Sofia vê Filipa e Jaques juntos.

31 de outubro (sexta-feira)

Rosa explica para Sofia a situação de Filipa e Jaques. Sofia pede ajuda a Leo. Samir avisa a Samuel que Jaques pediu uma reunião com os acionistas da Boaz. Filipa passa uma procuração para Jaques votar em seu nome sobre uma compra da fábrica. Vespa e Durval anunciam a Ryan que haverá um carregamento no dia do lançamento do seu clipe com Azzy. Alan diz a Marlon que a polícia fará o acompanhamento do evento na barreira. Filipa desmaia, e Nina alerta Jaques. Danilo desconfia do envolvimento de Jaques no ocorrido com Filipa. Rosa tem um novo episódio de confusão, e Sofia a convida para brincar na casa de Leo.

01 de novembro (sábado)

Sofia arma para conseguir sair com Rosa. Filipa descobre que Sofia e Rosa fugiram de casa, e liga para Leo, que aciona Marlon. Sofia consegue ligar para Leo, e Marlon vai ao encontro das duas. Filipa repreende a atitude de Sofia, e a leva para casa com Rosa. Jaques ameaça retirar a autonomia de Rosa. Filipa diz a Jaques que os remédios estão lhe fazendo mal. Rosa recupera a consciência. Leo pede para retomar o cargo de babá de Sofia, e Samuel desaprova. Caco, Breno, Ayla e Gisele lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção para cuidar de Sofia. Samuel pede Leo em casamento.