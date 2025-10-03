FESTA DE LUXO

Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Esposa de Roberto Justus compareceu à festa da filha do craque ao lado da filha, Vicky

Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 20:31

Paula Siebert compartilhou registros Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de Neymar e Bruna Biancardi planejarem um festão para a filha Mavie na próxima segunda-feira (6), quando a pequena completa 2 anos, o casal investiu em outra comemoração, também requintada, mas para amigos mais próximos nesta quinta-feira (2).

Bruna Biancardi, Neymar e filhas 1 de 32

Uma das convidadas, Ana Paula Siebert, esposa do apresentador e empresário Roberto Justus compartilhou todos os detalhes da comemoração nas redes sociais. “Viva Mavie, princesa perfeita. Que festa linda Bruna Biancardi, foi impecável, amamos estar com vocês”, escreveu em uma publicação nas redes sociais em que mostra um compilado de fotos em que exibe registros da festa ao lado da filha, Vicky e de Mavie. Em outras imagens, a influenciadora aparece ao lado de Neymar e Biancardi.

Através dos stories do Instagram, Ana Paula compartilhou detalhes da decoração feita na mansão do jogador, em Santos, no litoral paulista. A festa teve atores vestidos de personagens de contos de fadas e buffet diverso.

Nos comentários, seguidores fizeram diversos comentários, alguns brincando com a condição financeira dos famosos. “As maiores herdeiras desse país”, escreveu uma seguidora. “O PIB do Brasil em uma foto”, brincou outra. Confira fotos: