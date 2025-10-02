Acesse sua conta
Helicóptero, luxo e carruagem: veja fotos da festa de R$ 4 milhões de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Celebração de 2 anos da menina teve tema das Princesas da Disney, decoração milionária e reuniu as filhas do jogador em São Vicente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:59

Decoração da festa de Mavie
Decoração da festa de Mavie Crédito: Reprodução

Mavie, filha de Neymar Jr. com Bruna Biancardi, comemorou de forma antecipada seu aniversário de 2 anos nesta quinta-feira (2), em uma festa luxuosa realizada no Ilha Porchat Clube, em São Vicente, litoral de São Paulo. O evento, orçado em cerca de R$ 4 milhões, teve como tema o universo das Princesas da Disney, com cenários interativos, carruagem em tamanho real, painéis de LED e jardins de flores importadas.

Decoração da festa de Mavie

Bruna revelou que a proposta era trazer a magia das princesas de forma delicada, sem perder o encanto infantil. A decoração contou com balões importados da Itália, oficinas inspiradas em personagens como Cinderela e Bela, além de espaços lúdicos com pintura de rosto e fantasias para as crianças. O bolo principal, inspirado na Branca de Neve, foi cercado por flores e trazia até uma cesta de maçã no topo, acompanhado de passarinhos azuis.

Neymar, Mavie e Helena

A festa também marcou a união familiar. Neymar chegou de helicóptero com Helena, sua filha de 1 ano com Amanda Kimberlly, que apareceu vestida de Minnie Mouse. A pequena se juntou a Mavie e divertiu-se nas atividades, mostrando a aproximação crescente entre as irmãs. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Mel, bebê de 2 meses com Bruna.

Entre os convidados, nomes de destaque como Luciano Huck e Angélica levaram os filhos para curtir a tarde festiva. O cardápio foi assinado pela chef Mônica Chaves, com foco em opções infantis, enquanto youtubers mirins como Maria Clara e JP marcaram presença para animar os pequenos.

Além de oferecer uma celebração digna de conto de fadas, Neymar aproveitou para reforçar laços familiares. Bruna Biancardi, que organizou os detalhes, destacou que a festa foi pensada para priorizar as crianças e criar boas memórias em meio à rotina corrida do craque, que se recupera de lesão na coxa e está afastado dos gramados pelo Santos.

