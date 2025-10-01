Acesse sua conta
Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões

Filha do jogador com Bruna Biancardi completa 2 anos na próxima segunda-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:54

Casal pre
Casal pre Crédito: Reprodução | Instagram

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, completa 2 anos na próxima segunda-feira (6), e como era de se esperar, a pequena terá uma celebração de luxo.

