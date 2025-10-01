Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:54
A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, completa 2 anos na próxima segunda-feira (6), e como era de se esperar, a pequena terá uma celebração de luxo.
Bruna Biancardi, Neymar e filhas
O evento avaliado em cerca de R$ 4 milhões acontecerá na Ilha Porchat Clube, em São Vicente, em São Paulo, com direito a balões importados da Itália.
De acordo com fontes próximas ao portal LeoDias, a decoração realizada por Flávia Oliveira começou a ser montada nesta terça-feira. O buffet será assinado pela chef Mônica Chaves, conhecida por banquetes de festas de famosas como Claudia Leitte.
Os convidados que chegarem ao litoral de helicóptero irão pousar no heliponto da Tribuna e seguirão de carro até o Ilha Porchat Clube, em São Vicente.