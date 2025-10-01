FESTÃO

Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões

Filha do jogador com Bruna Biancardi completa 2 anos na próxima segunda-feira (6)

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:54

Casal pre Crédito: Reprodução | Instagram

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, completa 2 anos na próxima segunda-feira (6), e como era de se esperar, a pequena terá uma celebração de luxo.

O evento avaliado em cerca de R$ 4 milhões acontecerá na Ilha Porchat Clube, em São Vicente, em São Paulo, com direito a balões importados da Itália.

De acordo com fontes próximas ao portal LeoDias, a decoração realizada por Flávia Oliveira começou a ser montada nesta terça-feira. O buffet será assinado pela chef Mônica Chaves, conhecida por banquetes de festas de famosas como Claudia Leitte.