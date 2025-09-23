Bruna Biancardi x Virginia Fonseca: entenda a treta envolvendo Neymar após ligação de madrugada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:12
Bruna Biancardi, de 31 anos, Virginia Fonseca, de 26, e Neymar Jr., de 33, estão no centro de uma das maiores polêmicas recentes do mundo das celebridades. O que começou como uma ligação de madrugada por questões profissionais virou uma guerra de indiretas, críticas abertas e velhos rumores sendo relembrados.
A disputa entre Bruna Biancardi e Virginia Fonseca ganhou força nesta segunda-feira (22), mas começou semanas atrás, quando Leo Dias revelou que Bruna teria se incomodado com uma ligação que Neymar recebeu às duas da manhã. O telefonema partiu de Virginia, que admitiu o gesto e reconheceu ter exagerado no horário.
Segundo o colunista, Bruna teria enviado uma mensagem direta para a influenciadora: “O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?”.
Durante um evento, Virginia comentou o episódio e confirmou a ligação: “Fiz, errei”, disse. A influenciadora explicou que havia recebido uma cobrança da assessoria de Neymar para confirmar a participação dele em um leilão, mas só viu a mensagem de madrugada. Ao chegar de uma festa, resolveu ligar, atitude que reconheceu ter sido um vacilo.
Ela disse ainda que, no dia seguinte, pediu desculpas a Neymar e à esposa: “Mandei mensagem pedindo desculpa se causei algum desconforto entre ele e a Bruna”.
Após a entrevista de Virginia viralizar, Bruna não deixou barato e se pronunciou nas redes sociais. A modelo criticou tanto a influenciadora quanto Leo Dias, que noticiou a história.
Neymar e Bruna Biancardi
“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de jornalismo”, disparou Bruna.
Ela foi além e acusou Virginia de já ter agido com desrespeito em outras situações: “Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”.
Bruna ainda fez questão de reforçar que a versão de Virginia não condizia com a realidade: “Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois poderiam tirar meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família”.
Virginia Fonseca
O colunista Leo Dias também entrou no fogo cruzado após ser citado por Bruna. Durante seu programa no YouTube, ele ironizou o pedido da influenciadora para que seu nome não fosse mais mencionado: “Se quiser anonimato, separa”.
Ele ainda devolveu a provocação: “Eu pelo menos tenho uma profissão. Bruna, qual é a sua? Ah, mulher do Neymar”.
Essa não é a primeira vez que Virginia e Neymar viram alvo de boatos. Em 2023, a influenciadora precisou desmentir rumores de romance com o jogador, após o lançamento de um perfume em parceria com sua marca.
Além disso, em um cruzeiro organizado por Neymar no mesmo ano, vídeos de Virginia se divertindo em uma roda de samba alimentaram especulações sobre a proximidade entre os dois.