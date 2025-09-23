CELEBRIDADES

Bruna Biancardi x Virginia Fonseca: entenda a treta envolvendo Neymar após ligação de madrugada

Uma chamada às 2h da manhã para o jogador abriu espaço para alfinetadas, acusações e até lembranças de polêmicas antigas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:12

Bruna Biancardi e Virginia Fonseca se alfinetam por causa de Neymar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bruna Biancardi, de 31 anos, Virginia Fonseca, de 26, e Neymar Jr., de 33, estão no centro de uma das maiores polêmicas recentes do mundo das celebridades. O que começou como uma ligação de madrugada por questões profissionais virou uma guerra de indiretas, críticas abertas e velhos rumores sendo relembrados.

A disputa entre Bruna Biancardi e Virginia Fonseca ganhou força nesta segunda-feira (22), mas começou semanas atrás, quando Leo Dias revelou que Bruna teria se incomodado com uma ligação que Neymar recebeu às duas da manhã. O telefonema partiu de Virginia, que admitiu o gesto e reconheceu ter exagerado no horário.

Segundo o colunista, Bruna teria enviado uma mensagem direta para a influenciadora: “O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?”.

Durante um evento, Virginia comentou o episódio e confirmou a ligação: “Fiz, errei”, disse. A influenciadora explicou que havia recebido uma cobrança da assessoria de Neymar para confirmar a participação dele em um leilão, mas só viu a mensagem de madrugada. Ao chegar de uma festa, resolveu ligar, atitude que reconheceu ter sido um vacilo.

Ela disse ainda que, no dia seguinte, pediu desculpas a Neymar e à esposa: “Mandei mensagem pedindo desculpa se causei algum desconforto entre ele e a Bruna”.

Após a entrevista de Virginia viralizar, Bruna não deixou barato e se pronunciou nas redes sociais. A modelo criticou tanto a influenciadora quanto Leo Dias, que noticiou a história.

Neymar e Bruna Biancardi 1 de 22

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de jornalismo”, disparou Bruna.

Ela foi além e acusou Virginia de já ter agido com desrespeito em outras situações: “Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”.

Bruna ainda fez questão de reforçar que a versão de Virginia não condizia com a realidade: “Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois poderiam tirar meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família”.

Virginia Fonseca 1 de 12

O colunista Leo Dias também entrou no fogo cruzado após ser citado por Bruna. Durante seu programa no YouTube, ele ironizou o pedido da influenciadora para que seu nome não fosse mais mencionado: “Se quiser anonimato, separa”.

Ele ainda devolveu a provocação: “Eu pelo menos tenho uma profissão. Bruna, qual é a sua? Ah, mulher do Neymar”.

Essa não é a primeira vez que Virginia e Neymar viram alvo de boatos. Em 2023, a influenciadora precisou desmentir rumores de romance com o jogador, após o lançamento de um perfume em parceria com sua marca.