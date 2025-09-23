Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Biancardi x Virginia Fonseca: entenda a treta envolvendo Neymar após ligação de madrugada

Uma chamada às 2h da manhã para o jogador abriu espaço para alfinetadas, acusações e até lembranças de polêmicas antigas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:12

Bruna Biancardi e Virginia Fonseca se alfinetam por causa de Neymar
Bruna Biancardi e Virginia Fonseca se alfinetam por causa de Neymar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bruna Biancardi, de 31 anos, Virginia Fonseca, de 26, e Neymar Jr., de 33, estão no centro de uma das maiores polêmicas recentes do mundo das celebridades. O que começou como uma ligação de madrugada por questões profissionais virou uma guerra de indiretas, críticas abertas e velhos rumores sendo relembrados.

A disputa entre Bruna Biancardi e Virginia Fonseca ganhou força nesta segunda-feira (22), mas começou semanas atrás, quando Leo Dias revelou que Bruna teria se incomodado com uma ligação que Neymar recebeu às duas da manhã. O telefonema partiu de Virginia, que admitiu o gesto e reconheceu ter exagerado no horário.

Segundo o colunista, Bruna teria enviado uma mensagem direta para a influenciadora: “O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?”.

Leia mais

Imagem - Quem é a mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Quem é a mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Aos 59 anos, Samuel Rosa celebra nascimento da quarta filha: 'Dia mais bonito da história'

Aos 59 anos, Samuel Rosa celebra nascimento da quarta filha: 'Dia mais bonito da história'

Imagem - 'João Kleber' virtual? Influenciadores faturam oferecendo testes de fidelidade online

'João Kleber' virtual? Influenciadores faturam oferecendo testes de fidelidade online

Durante um evento, Virginia comentou o episódio e confirmou a ligação: “Fiz, errei”, disse. A influenciadora explicou que havia recebido uma cobrança da assessoria de Neymar para confirmar a participação dele em um leilão, mas só viu a mensagem de madrugada. Ao chegar de uma festa, resolveu ligar, atitude que reconheceu ter sido um vacilo.

Ela disse ainda que, no dia seguinte, pediu desculpas a Neymar e à esposa: “Mandei mensagem pedindo desculpa se causei algum desconforto entre ele e a Bruna”.

Após a entrevista de Virginia viralizar, Bruna não deixou barato e se pronunciou nas redes sociais. A modelo criticou tanto a influenciadora quanto Leo Dias, que noticiou a história.

Neymar e Bruna Biancardi

Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi a pedido de Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar com Bruna Biancardi, Mavie e Mel; e com Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Bruna Biancadi possuem filhas com Neymar por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
1 de 22
Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de jornalismo”, disparou Bruna.

Ela foi além e acusou Virginia de já ter agido com desrespeito em outras situações: “Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”.

Bruna ainda fez questão de reforçar que a versão de Virginia não condizia com a realidade: “Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois poderiam tirar meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família”.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
1 de 12
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

O colunista Leo Dias também entrou no fogo cruzado após ser citado por Bruna. Durante seu programa no YouTube, ele ironizou o pedido da influenciadora para que seu nome não fosse mais mencionado: “Se quiser anonimato, separa”.

Ele ainda devolveu a provocação: “Eu pelo menos tenho uma profissão. Bruna, qual é a sua? Ah, mulher do Neymar”.

Leia mais

Imagem - Bruna Biancardi dá resposta afiada a Virginia: 'Tira meu nome da boca'

Bruna Biancardi dá resposta afiada a Virginia: 'Tira meu nome da boca'

Imagem - Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Imagem - Virginia Fonseca fala sobre ligação na madrugada para Neymar: 'Sempre fiz'

Virginia Fonseca fala sobre ligação na madrugada para Neymar: 'Sempre fiz'

Essa não é a primeira vez que Virginia e Neymar viram alvo de boatos. Em 2023, a influenciadora precisou desmentir rumores de romance com o jogador, após o lançamento de um perfume em parceria com sua marca.

Além disso, em um cruzeiro organizado por Neymar no mesmo ano, vídeos de Virginia se divertindo em uma roda de samba alimentaram especulações sobre a proximidade entre os dois.

Leia mais

Imagem - Veja os sintomas do estresse crônico e como prevenir a condição

Veja os sintomas do estresse crônico e como prevenir a condição

Imagem - 3 receitas práticas de cuscuz para o lanche da tarde

3 receitas práticas de cuscuz para o lanche da tarde

Imagem - 8 dicas para aplicar o conceito nature chic na sua casa

8 dicas para aplicar o conceito nature chic na sua casa

Tags:

Neymar Virginia Fonseca Bruna Biancardi

Mais recentes

Imagem - Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo

Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo
Imagem - Dia do sorvete: veja 4 receitas irresistíveis para fazer em casa

Dia do sorvete: veja 4 receitas irresistíveis para fazer em casa
Imagem - Mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo de graça quando ele passava fome revela: 'Ele era o mais tímido'

Mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo de graça quando ele passava fome revela: 'Ele era o mais tímido'

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa
03

Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Imagem - Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde
04

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde