GRATIDÃO

Quem é a mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Ex-funcionária contou como ajudava o craque quando ele era apenas um jovem da base do Sporting em Lisboa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 07:07

Edna Caldas, uma das funcionárias do McDonald’s que ajudou Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Muito antes da fama mundial e das conquistas que o colocaram entre os maiores jogadores da história, Cristiano Ronaldo viveu dias de dificuldade em Lisboa. Ainda adolescente, longe da família e sem dinheiro, ele recorria a um McDonald’s próximo de onde morava para matar a fome após os treinos da base do Sporting.

Foi nesse cenário que Edna Caldas, hoje com 36 anos, entrou em sua história. Funcionária do restaurante na época, ela se emocionou ao se reconhecer no relato feito por CR7 em entrevista ao jornalista Piers Morgan, quando o jogador citou “uma senhora chamada Edna” que costumava oferecer hambúrgueres de graça para ele e outros meninos da formação.

Em conversa com o jornal Record, de Portugal, Edna contou que soube da lembrança do craque por meio de seu pai: Ele me ligou cedo, dizendo: “Filha, o Cristiano anda à tua procura!”. Fiquei sem acreditar. É emocionante ver que ele não esqueceu de um gesto tão simples", relatou.

Edna também recordou os tempos em que, além de Ronaldo, outros jovens atletas apareciam no local em busca de comida. Ela cita nomes como Fábio Ferreira, sempre bem-humorado, e Yannick Djaló, que “tinha um carrapito no alto da cabeça”.

A ex-funcionária chegou a ter algum contato mais próximo com o craque, chegando a tomar café com ele em alguns momentos. “Ele usava umas bermudas brancas e sandálias pretas, lembro bem disso”, disse.

Edna dava hambúrgueres pra CR7 1 de 9

Na época, Ronaldo só recordava o nome da supervisora, Edna. Mas, em conversa com a Rádio Renascença, uma das atendentes envolvidas na história, Paula Leça, confirmou que o futuro craque estava entre os meninos que esperavam por uma sobra na porta do restaurante.

A história, no entanto, acabou levantando questionamentos sobre a diferença de idade entre os dois. Se Ronaldo tinha 11 ou 12 anos, Edna teria apenas 13 ou 14, o que poderia soar inconsistente com a versão narrada por ele. Ela acredita que o próprio jogador se confundiu: “Provavelmente ele era mais velho do que disse na entrevista”.

Mesmo assim, o episódio tem rendido grande repercussão e comentários nas redes sociais, tanto de apoio quanto de críticas. Para Edna, no entanto, o que importa é que Ronaldo, mesmo após se tornar cinco vezes Bola de Ouro, não se esqueceu de quem o ajudou em tempos difíceis.