Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é a mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Ex-funcionária contou como ajudava o craque quando ele era apenas um jovem da base do Sporting em Lisboa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 07:07

Edna Caldas, uma das funcionárias do McDonald’s que ajudou Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Muito antes da fama mundial e das conquistas que o colocaram entre os maiores jogadores da história, Cristiano Ronaldo viveu dias de dificuldade em Lisboa. Ainda adolescente, longe da família e sem dinheiro, ele recorria a um McDonald’s próximo de onde morava para matar a fome após os treinos da base do Sporting.

Foi nesse cenário que Edna Caldas, hoje com 36 anos, entrou em sua história. Funcionária do restaurante na época, ela se emocionou ao se reconhecer no relato feito por CR7 em entrevista ao jornalista Piers Morgan, quando o jogador citou “uma senhora chamada Edna” que costumava oferecer hambúrgueres de graça para ele e outros meninos da formação.

Leia mais

Imagem - Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações

Ator mirim de 'Êta Mundo Melhor!' passa por cirurgia de emergência e pausa gravações

Imagem - Ana Maria Braga relaxa em passeio de barco durante férias na Itália

Ana Maria Braga relaxa em passeio de barco durante férias na Itália

Imagem - Segredo de família e rejeição marcam 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (23)

Segredo de família e rejeição marcam 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (23)

Em conversa com o jornal Record, de Portugal, Edna contou que soube da lembrança do craque por meio de seu pai: Ele me ligou cedo, dizendo: “Filha, o Cristiano anda à tua procura!”. Fiquei sem acreditar. É emocionante ver que ele não esqueceu de um gesto tão simples", relatou.

Edna também recordou os tempos em que, além de Ronaldo, outros jovens atletas apareciam no local em busca de comida. Ela cita nomes como Fábio Ferreira, sempre bem-humorado, e Yannick Djaló, que “tinha um carrapito no alto da cabeça”.

A ex-funcionária chegou a ter algum contato mais próximo com o craque, chegando a tomar café com ele em alguns momentos. “Ele usava umas bermudas brancas e sandálias pretas, lembro bem disso”, disse.

Leia mais

Imagem - 'Nunca me esqueci': Cristiano Ronaldo fala sobre emoção ao rever atendente do McDonald’s

'Nunca me esqueci': Cristiano Ronaldo fala sobre emoção ao rever atendente do McDonald’s

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Edna dava hambúrgueres pra CR7

Paula Leça, uma das funcionárias do McDonald's que dava hambúrguer de graça para Cristiano Ronaldo quando ele passava fome por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Paula Leça, a "menina dos hambúrgueres", aceita convite de Cristiano Ronaldo para jantar por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Paula Leça, confirmou que o futuro craque estava entre os meninos que esperavam por uma sobra na porta do restaurante por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Edna também recordou os tempos em que, além de Ronaldo, outros jovens atletas apareciam no local em busca de comida por Edna dava hambúrgueres pra CR7
'Nunca me esqueci': Cristiano Ronaldo fala sobre emoção ao rever atendente do McDonald’s por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Paula Leça, uma das funcionárias do McDonald's que dava hambúrguer de graça para Cristiano Ronaldo quando ele passava fome por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Em conversa com o jornal Record, de Portugal, Edna contou que soube da lembrança do craque por meio de seu pai por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Edna, funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça para Cristiano Ronaldo quando ele passava fome por Reprodução
Edna Caldas, uma das funcionárias do McDonald’s que ajudou Cristiano Ronaldo por Reprodução
1 de 9
Paula Leça, uma das funcionárias do McDonald's que dava hambúrguer de graça para Cristiano Ronaldo quando ele passava fome por Edna dava hambúrgueres pra CR7

Na época, Ronaldo só recordava o nome da supervisora, Edna. Mas, em conversa com a Rádio Renascença, uma das atendentes envolvidas na história, Paula Leça, confirmou que o futuro craque estava entre os meninos que esperavam por uma sobra na porta do restaurante.

A história, no entanto, acabou levantando questionamentos sobre a diferença de idade entre os dois. Se Ronaldo tinha 11 ou 12 anos, Edna teria apenas 13 ou 14, o que poderia soar inconsistente com a versão narrada por ele. Ela acredita que o próprio jogador se confundiu: “Provavelmente ele era mais velho do que disse na entrevista”.

Mesmo assim, o episódio tem rendido grande repercussão e comentários nas redes sociais, tanto de apoio quanto de críticas. Para Edna, no entanto, o que importa é que Ronaldo, mesmo após se tornar cinco vezes Bola de Ouro, não se esqueceu de quem o ajudou em tempos difíceis.

“É um orgulho saber que ele se lembra. Mostra a humildade que sempre teve”, concluiu.

Leia mais

Imagem - 3 chás deliciosos e saudáveis para a primavera 

3 chás deliciosos e saudáveis para a primavera 

Imagem - 7 hábitos simples para fortalecer a saúde mental e cerebral

7 hábitos simples para fortalecer a saúde mental e cerebral

Imagem - 6 benefícios do salmão para a saúde

6 benefícios do salmão para a saúde

Tags:

Cristiano Ronaldo Cr7

Mais recentes

Imagem - Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo

Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo
Imagem - Dia do sorvete: veja 4 receitas irresistíveis para fazer em casa

Dia do sorvete: veja 4 receitas irresistíveis para fazer em casa
Imagem - Mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo de graça quando ele passava fome revela: 'Ele era o mais tímido'

Mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo de graça quando ele passava fome revela: 'Ele era o mais tímido'

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa
03

Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Imagem - Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde
04

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde