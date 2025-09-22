Acesse sua conta
6 benefícios do salmão para a saúde

Este peixe é uma excelente fonte de nutrientes importantes, ajudando na prevenção de doenças

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:43

O consumo de salmão é benéfico para a saúde (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O salmão é um peixe de águas frias, encontrado principalmente no Pacífico e no Atlântico Norte. Sua carne de tom alaranjado é apreciada por seu sabor suave e textura delicada, além de ser versátil na culinária. Rico em nutrientes essenciais, é considerado uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, ácidos graxos ômega 3 e vitaminas.Inclusive, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão de 1 a 2 porções de pescado por semana para prevenir e controlar diversas doenças.

A seguir, veja 6 benefícios do salmão para a saúde!

1. Fonte de proteínas de alta qualidade

O salmão fornece proteínas de alta qualidade, fundamentais para formar e restaurar os tecidos do corpo. Esses nutrientes auxiliam no desenvolvimento muscular, na preservação da massa e no fortalecimento da imunidade. Consumir esse peixe é especialmente vantajoso para quem realiza exercícios físicos com frequência ou se recupera de algum tipo de lesão. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de salmão cru sem pele contém cerca de 19,4 g de proteína.

2. Benefícios para a saúde cerebral

O DHA, um tipo de ômega 3 encontrado no salmão, é um componente essencial para o funcionamento do cérebro. Sua ingestão pode melhorar a memória, a concentração e reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Além disso, o peixe contém selênio, um mineral que auxilia na proteção das células cerebrais contra danos oxidativos.

3. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico

O consumo de salmão pode fortalecer o sistema imunológico devido à presença de nutrientes como selênio, vitamina D e do complexo B. Esses nutrientes desempenham papéis importantes na função imunológica, ajudando o corpo a combater infecções e doenças.

A National Academy of Medicine (NAM), anteriormente chamada de Institute of Medicine (IOM), define como suficiente a concentração sérica de 25 OH Vitamina D acima de 20 ng/mL. 100 g de salmão grelhado, conforme a TBCA, fornece cerca de 14,8 mg do nutriente.

O ômega 3 presente no salmão contribui para a saúde da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O ômega 3 presente no salmão contribui para a saúde da pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Promove a saúde da pele

Os ácidos graxos ômega 3 e a astaxantina presentes no salmão têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a manter a pele saudável. Eles auxiliam na hidratação, elasticidade e proteção contra danos causados pela exposição solar.

5. Melhora o humor e o sono

O salmão é uma boa fonte de vitamina B6 e triptofano, nutrientes que auxiliam na produção de serotonina, neurotransmissor responsável pela regulação do humor e do sono. A ingestão do peixe pode ajudar a reduzir sintomas de depressão, ansiedade e insônia, promovendo um bem-estar emocional equilibrado.

6. Contribui para a saúde óssea

O salmão é rico em vitamina D e fósforo, nutrientes essenciais para a saúde óssea. A primeira facilita a absorção de cálcio , mineral fundamental para a formação e manutenção dos ossos. O consumo regular do peixe pode ajudar a prevenir doenças ósseas, como osteoporose, e reduzir o risco de fraturas. Isso é importante principalmente por que, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

