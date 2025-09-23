Segredo de família e rejeição marcam 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 05:00
Nesta terça-feira (23), Êta Mundo Melhor! segue movimentando a novela das seis com segredos expostos, rejeições inesperadas e mudanças que afetam diretamente a vida dos personagens.
Para escapar da chantagem, Zulma decide abrigar Carmem, que não perde a chance de prever que ela se apaixonará por um homem comprometido. Ao mesmo tempo, Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, enquanto Quincas anuncia que retornará para o sítio.
Celso surpreende ao afirmar a Olga e Araújo que fechou seu coração para o amor. Já Anabela demonstra carinho ao presentear Estela em seu aniversário. A tensão aumenta quando Margarida revela a Haydée que Lúcio nega ser seu pai, deixando a situação ainda mais delicada.
Enquanto isso, Cunegundes garante a Asdrúbal que fará de tudo para recuperar o sítio de Candinho. O protagonista, por sua vez, revela a Samir que pediu a Sabiá para investigar o paradeiro de seu pai. No mesmo momento, Simbá consegue afastar Aladim de Anabela.
Já Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por ele ser filho de uma mulher desquitada. Mas Candinho e Samir prometem a Celso que encontrarão o pai do garoto, abrindo caminho para novas reviravoltas.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.