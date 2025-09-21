Prisão, chantagem e revelações: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' entre 22 e 27 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06:00
A novela 'Êta Mundo Melhor!' promete fortes emoções nos capítulos que vão ao ar entre os dias 22 a 27 de setembro na faixa das 18h da Globo. A novela traz uma sequência de momentos decisivos que vão mexer com o destino dos personagens. Entre prisões, chantagens, descobertas de segredos e novos conflitos amorosos.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na Globo. Vale lembrar que a programação pode sofrer alterações na grade da emissora.