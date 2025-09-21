Acesse sua conta
Prisão, chantagem e revelações: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' entre 22 e 27 de setembro

A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson promete fortes emoções na próxima semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A novela 'Êta Mundo Melhor!' promete fortes emoções nos capítulos que vão ao ar entre os dias 22 a 27 de setembro na faixa das 18h da Globo. A novela traz uma sequência de momentos decisivos que vão mexer com o destino dos personagens. Entre prisões, chantagens, descobertas de segredos e novos conflitos amorosos.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 22 de setembro
    Padre Lucas avisa a Candinho que Dita, por ser desquitada, não pode se casar novamente. Carmem descobre uma forma de chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Enquanto isso, Mirtes revela a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas convida Sônia para morar com ele no sítio. Dita anuncia a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas. Maria Divina cobra a sua pedra preciosa de Medeia. Já Carmem, ao procurar Zulma, acaba reconhecendo Samir.

  • Terça-feira, 23 de setembro
    Zulma abriga Carmem para evitar chantagens. Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas decide voltar ao sítio. Carmem prevê que Zulma se apaixonará por alguém comprometido. Celso garante a Olga e Araújo que não pretende mais se apaixonar. Enquanto isso, Margarida ouve de Haydée que Lúcio não é seu pai. Cunegundes promete a Asdrúbal que vai recuperar o sítio de Candinho. Candinho revela a Samir que pediu a Sabiá para investigar o paradeiro de seu pai.

  • Quarta-feira, 24 de setembro
    Celso fica aflito com a busca de Candinho e Samir por seu pai. Dita enfrenta dificuldades para reorganizar a vida. Paixão pede ajuda a Lúcio para localizar Ernesto. O delegado anuncia que Ernesto será transferido para a penitenciária. Tamires e Vermelho seguem em busca de um cantor para o dancing. Carmem reencontra Candinho, deixando Zulma apreensiva. Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Tobias alerta Lauro sobre Sônia. Ela, por sua vez, confessa a Quincas que se apaixonou por Lauro.

  • Quinta-feira, 25 de setembro
    Candinho garante a Manoela que só deseja o bem de Dita. Celso admite a Anabela que ama Estela, mas decide não ficar para o jantar. Jasmin incentiva Aladim a conversar com Anabela. Asdrúbal impede que Candinho assine documentos para Celso. Samir ironiza a tentativa fracassada de golpe de Zulma. Medeia revela a Asdrúbal sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes. Maria Divina insiste em se juntar a Zé dos Porcos. Lauro termina com Sônia, que retorna ao dancing.

  • Sexta-feira, 26 de setembro
    Candinho afirma a Zulma que ama Dita. Estela promete ajudar Dita a matricular Joaquim na escola. Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Tamires beija Celso, que decide lutar pelo amor de Estela. Zé dos Porcos e Maria Divina recuperam a esmeralda roubada por Medeia. Celso procura Estela, mas ela percebe o perfume de Tamires nele. Zulma beija Candinho, e Dita presencia a cena.

  • Sábado, 27 de setembro
    Dita confronta Candinho, que nega qualquer envolvimento com Zulma. Estela expulsa Celso de casa. Zulma se emociona após o beijo em Candinho, e Carmem percebe. Asdrúbal prejudica os planos de Araújo, Celso e Olga. Candinho decide deixar a mansão para que Dita e Joaquim permaneçam. Sônia opta por ir morar com Quincas no sítio. Estela e Dita convencem Dirce a aceitar Joaquim na escola. Já Medeia se desespera ao perceber que perdeu sua esmeralda.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na Globo. Vale lembrar que a programação pode sofrer alterações na grade da emissora.

