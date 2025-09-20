ASTROLOGIA

Horóscopo semanal: previsões de 22 a 28 de setembro de 2025

Astros indicam clareza mental, foco nos relacionamentos e necessidade de maturidade para decisões importantes

Fernanda Varela

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 05:00

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta semana, o Sol entra em Libra e faz conjunção com Mercúrio, trazendo clareza mental e foco na comunicação e nos relacionamentos. Ao mesmo tempo, a oposição do Sol a Saturno e Netuno indica tendência a idealizações e a necessidade de maturidade na tomada de decisões. Vênus em Virgem favorece energia prática e construtiva, especialmente em finanças e relacionamentos, enquanto Marte em Escorpião intensifica emoções, podendo gerar transformações profundas ou conflitos, dependendo de como a energia é canalizada.

Áries

Semana favorável para reorganizar a rotina profissional e buscar eficiência. Evite confrontos diretos e procure compreender diferentes pontos de vista. Energia intensa no trabalho pede cuidado com impulsividade.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Touro

Foco na organização da rotina e aperfeiçoamento de tarefas. Bom período para revisar métodos de trabalho e expressar sentimentos no amor. Evite cobranças excessivas e controle emocional.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Gêmeos

Semana de criatividade e expressão pessoal. Momento adequado para resolver pendências em casa e fortalecer vínculos familiares. No trabalho, mantenha foco e disciplina, evitando excessos.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Câncer

Necessidade de tratar assuntos familiares evitados e lidar com emoções do passado. Organização e objetividade ajudam nos estudos e decisões rápidas. No amor, haverá intensidade, mas cuidado com conflitos.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Leão

Mente ativa favorece trocas, estudos e resolução de pendências. Atenção a mal-entendidos e julgamentos precipitados. Possibilidade de avanços financeiros se houver foco.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Virgem

Semana propícia para repensar hábitos, crenças e prioridades, especialmente em questões financeiras. Relacionamentos íntimos se beneficiam de postura prática, mas o reconhecimento virá de forma gradual.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Libra

Momento de revisar metas e distinguir intuições de fantasias. Boa fase para finanças com soluções práticas e firmeza. Nos afetos, encerramentos podem abrir espaço para recomeços.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Escorpião

Semana de introspecção e busca por clareza. Amizades oferecem apoio e prazer. Energia intensa pode gerar mudanças significativas, mas cuidado com conflitos.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Sagitário

Foco em amizades e conexões sólidas. Oportunidade de se destacar no trabalho e expressar qualidades. Momento também para lidar com questões internas profundas.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Capricórnio

Atenção à carreira e visibilidade profissional. Vida social e projetos de longo prazo recebem impulso positivo. Mantenha cuidado com idealizações.

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16

Aquário

Semana dedicada a estudos, viagens e aprofundamento de crenças. Comunicação favorecida, mas atenção para evitar mal-entendidos. Vida íntima e recursos compartilhados ganham destaque.

Famosos do signo de Aquário 1 de 16

Peixes

Momento de lidar com recursos compartilhados, heranças ou dívidas. Crescimento e maturidade nos relacionamentos, mas cuidado com idealizações. Energia favorável para expandir horizontes e investir em novas aventuras.