Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

A lista reúne fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:12

Perfumes
Perfumes Crédito: Shutterstock

A GQ México, referência em estilo e lifestyle, selecionou os perfumes femininos mais sofisticados e desejados do momento. A lista reúne fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade, capazes de transformar a rotina e criar experiências olfativas inesquecíveis. Das opções frescas e leves às mais intensas e marcantes, esses perfumes se destacam tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais, refletindo as tendências mais atuais da perfumaria feminina.

Os 5 melhores perfumes femininos

1. Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue por Divulgação
2. Dior – J’adore Parfum d’Eau por Divulgação
3. Valentino – Born In Roma Intense por Divulgação
4. Le Labo – Santal 33 por Divulgação
5. Jo Malone – Cypress & Grapevine por Divulgação
1 de 5
1. Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue por Divulgação

1. Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue

Este perfume sem álcool da Yves Saint Laurent é uma inovação no mundo da perfumaria. Com notas de mandarina, bergamota e azahar, suavizadas por lavanda e almizcle branco, oferece uma sensação luminosa e refrescante, ideal para quem busca uma fragrância que se funde com a pele.

2. Dior – J’adore Parfum d’Eau

A Dior apresenta uma versão sem álcool de seu icônico J’adore. Utilizando tecnologia de nanoemulsão, substitui o álcool por água, proporcionando uma aplicação suave e cremosa. Com notas de neroli, jazmín sambac e magnolia, é uma opção luxuosa para quem aprecia fragrâncias florais.

Leia mais

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Imagem - Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

3. Valentino – Born In Roma Intense

Inspirado nas cores e luzes de Roma, este perfume da Valentino combina notas de baunilha bourbon, trio de jazmín e resina de benjuí. É uma escolha audaciosa e envolvente, perfeita para ocasiões especiais.

4. Le Labo – Santal 33

Le Labo é reconhecida por suas fragrâncias exclusivas e artesanais. O Santal 33, com notas de sândalo, cedro e cardamomo, é uma opção unissex que conquistou adeptos ao redor do mundo, sendo ideal para quem busca uma assinatura olfativa única.

5. Jo Malone – Cypress & Grapevine

A Jo Malone é conhecida por suas fragrâncias versáteis e sofisticadas. O Cypress & Grapevine combina notas de cipreste, amadeiradas e folha de vinho, criando uma essência fresca e elegante, adequada para diversas ocasiões.

Essas escolhas da GQ México refletem as tendências atuais da perfumaria feminina, destacando a busca por fragrâncias que aliam tradição, inovação e apelo sensorial. Seja para o uso diário ou para momentos especiais, essas opções oferecem uma variedade de aromas para agradar aos mais diversos gostos.

Mais recentes

Imagem - Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)

Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)
Imagem - Para que serve a luz azul em cima dos semáforos?

Para que serve a luz azul em cima dos semáforos?
Imagem - 3 signos precisam praticar o desapego este mês; entenda por quê

3 signos precisam praticar o desapego este mês; entenda por quê

MAIS LIDAS

Imagem - Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão
01

Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS
04

Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS