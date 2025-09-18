CHEIROSAS

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

A lista reúne fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:12

Perfumes Crédito: Shutterstock

A GQ México, referência em estilo e lifestyle, selecionou os perfumes femininos mais sofisticados e desejados do momento. A lista reúne fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade, capazes de transformar a rotina e criar experiências olfativas inesquecíveis. Das opções frescas e leves às mais intensas e marcantes, esses perfumes se destacam tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais, refletindo as tendências mais atuais da perfumaria feminina.

Os 5 melhores perfumes femininos 1 de 5

1. Yves Saint Laurent – Libre L’Eau Nue

Este perfume sem álcool da Yves Saint Laurent é uma inovação no mundo da perfumaria. Com notas de mandarina, bergamota e azahar, suavizadas por lavanda e almizcle branco, oferece uma sensação luminosa e refrescante, ideal para quem busca uma fragrância que se funde com a pele.

2. Dior – J’adore Parfum d’Eau

A Dior apresenta uma versão sem álcool de seu icônico J’adore. Utilizando tecnologia de nanoemulsão, substitui o álcool por água, proporcionando uma aplicação suave e cremosa. Com notas de neroli, jazmín sambac e magnolia, é uma opção luxuosa para quem aprecia fragrâncias florais.

3. Valentino – Born In Roma Intense

Inspirado nas cores e luzes de Roma, este perfume da Valentino combina notas de baunilha bourbon, trio de jazmín e resina de benjuí. É uma escolha audaciosa e envolvente, perfeita para ocasiões especiais.

4. Le Labo – Santal 33

Le Labo é reconhecida por suas fragrâncias exclusivas e artesanais. O Santal 33, com notas de sândalo, cedro e cardamomo, é uma opção unissex que conquistou adeptos ao redor do mundo, sendo ideal para quem busca uma assinatura olfativa única.

5. Jo Malone – Cypress & Grapevine

A Jo Malone é conhecida por suas fragrâncias versáteis e sofisticadas. O Cypress & Grapevine combina notas de cipreste, amadeiradas e folha de vinho, criando uma essência fresca e elegante, adequada para diversas ocasiões.