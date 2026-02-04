Chega de sonhar: O guia astral para o seu signo ter resultados reais ainda este mês (4 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:23
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. O dia começou com uma energia de renovação silenciosa, mas muito potente. Saímos do brilho excessivo de Leão para a eficácia discreta de Virgem. O que isso significa para você? Que a sorte hoje não vem do nada, ela vem do trabalho bem feito e da atenção aos detalhes.
O clima é de "mãos à obra". Se você tem projetos travados, hoje é o dia de destravá-los com lógica e persistência.
Aproveite para usar a energia dos números e das cores neutras para atrair estabilidade. É um ciclo de aplicação prática: pare de apenas sonhar com a inovação de Aquário e comece a construir os degraus para chegar lá.
O sucesso hoje tem método, e o mapa está nas suas mãos.