ASTROLOGIA

Chega de sonhar: O guia astral para o seu signo ter resultados reais ainda este mês (4 de fevereiro)

Descubra como a transição lunar de hoje impacta seu signo e prepare-se para uma virada de produtividade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:23

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. O dia começou com uma energia de renovação silenciosa, mas muito potente. Saímos do brilho excessivo de Leão para a eficácia discreta de Virgem. O que isso significa para você? Que a sorte hoje não vem do nada, ela vem do trabalho bem feito e da atenção aos detalhes.



O clima é de "mãos à obra". Se você tem projetos travados, hoje é o dia de destravá-los com lógica e persistência.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Aproveite para usar a energia dos números e das cores neutras para atrair estabilidade. É um ciclo de aplicação prática: pare de apenas sonhar com a inovação de Aquário e comece a construir os degraus para chegar lá.

