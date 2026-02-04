SONHOS

Ivete Sangalo abre o coração e admite exigência na construção de casa em Juazeiro: ‘Sempre sonhei com isso’

Imóvel é construído às margens do Rio São Francisco, em Juazeiro

Ivete Sangalo voltou a falar de sua casa que está sendo construída em Juazeiro, cidade do interior da Bahia onde nasceu. Desta vez, a cantora abriu o coração sobre uma memória afetiva: o famoso chão vermelho, característico de muitas casas brasileiras, principalmente no interior.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ao lado de um cãozinho, Ivete relembrou a infância, e fez questão de afirmar que deseja que a nova casa tenha o mesmo chão. “Estou na varanda da minha casa, sempre sonhei com isso, saí pequena daqui, fui pra Salvador, virei cantora, eu quero voltar pra Juazeiro, eu quero ficar perto do rio [São Francisco], viver nesse lugar que eu amo tanto, mas uma coisa que eu queria muito ter era uma casa onde eu pudesse ter uma relação direta com a casa de quando eu era criança”, explicou.

Ivete disse que a primeira memória que lhe vem nos pensamentos é o “chãozinho frio da varanda”. “Eu lembro que era um chão assim, mais escuro, com esses tijolinhos, um piso que me levasse a minha infância, que me levasse aos dias de felicidade, que eu tinha junto a minha família, que eu continuo tendo porque eles moram no meu coração, mas toda vez eu chego aqui na minha casa em Juazeiro, essa varanda, esse piso, e eu sei que essa memória aqui, eu vou impregnar no coração dos meus filhos, e isso não tem preço”, finalizou.