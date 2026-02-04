FILME

Sessão da Tarde exibe filme sobre três famílias unidas por uma tragédia nesta quinta-feira (5)

Filme traz reflexão sobre fé e perseverança

Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:27

Confira filme desta quinta-feira (5) Crédito: Divulgação

“A fé move montanhas” é um ditado antigo e que faz muito sentido para várias pessoas em diversas circunstâncias. Em “Uma Questão De Fé”, filme de 2017, três famílias são unidas por uma tragédia, e usam a fé para continuarem seguindo em frente.

Por causa do trauma, essas famílias precisarão se unir para não serem tomadas pela dor. Agora, elas terão que, através da fé, buscar em suas vidas um modo de aceitar seus destinos e seguir em frente.

