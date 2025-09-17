AROMA

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Descubra quais fragrâncias masculinas marcam presença o dia inteiro

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 05:15

Veja perfumes de luxo que permanecem na pele por horas Crédito: Freepik

O desafio de encontrar um perfume masculino duradouro é real. Muitos aromas agradam no início, mas desaparecem rápido, perdendo intensidade em poucas horas.

Alguns fatores ajudam a prolongar a fixação, como concentração elevada, notas amadeiradas e até a preparação da pele antes da aplicação.

O portal GQ, do México, selecionou cinco perfumes que reúnem essas características. Eles foram feitos para durar, garantindo estilo e presença por muito mais tempo.

Ani Extrait de parfum de Nishane

O Ani é sofisticado e poderoso, misturando baunilha, cedro e âmbar-gris em uma base cremosa que se fixa na pele por até 12 horas.

As notas frescas de topo, como bergamota e gengibre azul, equilibram a intensidade das notas de fundo, tornando-o envolvente e versátil.

Por ser um extrato de perfume, sua concentração de óleos é altíssima, o que explica sua performance impressionante.

Black Phantom “memento mori” de Kilian Paris

O Black Phantom é ousado, com rum, café e cacau em sua fórmula, entregando uma fragrância marcante e de fixação duradoura.

Criado para ocasiões especiais, tem personalidade forte e única, conquistando quem busca um perfume que não passa despercebido.

Um dos destaques é o toque misterioso de acorde de cianeto, que dá profundidade e singularidade ao aroma.

Tobacco Vanille de Tom Ford

Tobacco Vanille é luxuoso e impactante. Inspirado na atmosfera de clubes privados, combina tabaco, baunilha, fava tonka e cacau.

O resultado é uma fragrância densa, envolvente e opulenta, perfeita para quem deseja transmitir sofisticação e presença.

Com fixação de longa duração, acompanha você em qualquer momento do dia, do trabalho a encontros especiais.

Aventus de Creed

Aventus é um dos perfumes mais famosos da Creed. Sua mistura de abacaxi, pimenta rosa, patchouli e notas defumadas cria uma assinatura olfativa única.

Reconhecido mundialmente, é sinônimo de confiança e estilo. Sua fixação prolongada reforça seu status de clássico moderno.

É o perfume ideal para quem quer ser lembrado pelo aroma sem exagerar na intensidade.

Hero de Burberry

O Hero traz frescor e intensidade com três tipos de cedro, notas de pinheiro e incenso defumado, criando um aroma moderno e envolvente.

Com equilíbrio perfeito entre potência e versatilidade, é uma fragrância que se adapta ao dia a dia e a ocasiões especiais.