Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Descubra quais fragrâncias masculinas marcam presença o dia inteiro

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 05:15

Veja perfumes de luxo que permanecem na pele por horas
Veja perfumes de luxo que permanecem na pele por horas Crédito: Freepik

O desafio de encontrar um perfume masculino duradouro é real. Muitos aromas agradam no início, mas desaparecem rápido, perdendo intensidade em poucas horas.

Alguns fatores ajudam a prolongar a fixação, como concentração elevada, notas amadeiradas e até a preparação da pele antes da aplicação.

Os 5 melhores perfumes do mundo

Ani Extrait de parfum de Nishane por Divulgação
Black Phantom “memento mori” de Kilian Paris por Divulgação
Tobacco Vanille de Tom Ford por Divulgação
Aventus de Creed por Divulgação
Hero de Burberry por Divulgação
1 de 5
Ani Extrait de parfum de Nishane por Divulgação

O portal GQ, do México, selecionou cinco perfumes que reúnem essas características. Eles foram feitos para durar, garantindo estilo e presença por muito mais tempo.

Leia mais

Imagem - Como aliviar a dor de dente com este remédio eficaz

Como aliviar a dor de dente com este remédio eficaz

Imagem - Ômega-3 para mulheres: 5 benefícios comprovados de consumir diariamente

Ômega-3 para mulheres: 5 benefícios comprovados de consumir diariamente

Imagem - Saiba quem deve evitar o consumo de abacaxi: 6 grupos que precisam ter cautela com a fruta

Saiba quem deve evitar o consumo de abacaxi: 6 grupos que precisam ter cautela com a fruta

Ani Extrait de parfum de Nishane

O Ani é sofisticado e poderoso, misturando baunilha, cedro e âmbar-gris em uma base cremosa que se fixa na pele por até 12 horas.

As notas frescas de topo, como bergamota e gengibre azul, equilibram a intensidade das notas de fundo, tornando-o envolvente e versátil.

Por ser um extrato de perfume, sua concentração de óleos é altíssima, o que explica sua performance impressionante.

Black Phantom “memento mori” de Kilian Paris

O Black Phantom é ousado, com rum, café e cacau em sua fórmula, entregando uma fragrância marcante e de fixação duradoura.

Criado para ocasiões especiais, tem personalidade forte e única, conquistando quem busca um perfume que não passa despercebido.

Um dos destaques é o toque misterioso de acorde de cianeto, que dá profundidade e singularidade ao aroma.

Tobacco Vanille de Tom Ford

Tobacco Vanille é luxuoso e impactante. Inspirado na atmosfera de clubes privados, combina tabaco, baunilha, fava tonka e cacau.

O resultado é uma fragrância densa, envolvente e opulenta, perfeita para quem deseja transmitir sofisticação e presença.

Com fixação de longa duração, acompanha você em qualquer momento do dia, do trabalho a encontros especiais.

Aventus de Creed

Aventus é um dos perfumes mais famosos da Creed. Sua mistura de abacaxi, pimenta rosa, patchouli e notas defumadas cria uma assinatura olfativa única.

Reconhecido mundialmente, é sinônimo de confiança e estilo. Sua fixação prolongada reforça seu status de clássico moderno.

É o perfume ideal para quem quer ser lembrado pelo aroma sem exagerar na intensidade.

Hero de Burberry

O Hero traz frescor e intensidade com três tipos de cedro, notas de pinheiro e incenso defumado, criando um aroma moderno e envolvente.

Com equilíbrio perfeito entre potência e versatilidade, é uma fragrância que se adapta ao dia a dia e a ocasiões especiais.

Seu design robusto e sofisticado reflete sua essência: força, masculinidade e longa duração.

Mais recentes

Imagem - ‘A Fazenda 2025’: Dudu Camargo dá invertida em Michelle Barros e bate boca com atual de Belo

‘A Fazenda 2025’: Dudu Camargo dá invertida em Michelle Barros e bate boca com atual de Belo
Imagem - Quem saiu do 'MasterChef Confeitaria 2025'? Prato é chamado de 'incomível' e confeiteiro é eliminado

Quem saiu do 'MasterChef Confeitaria 2025'? Prato é chamado de 'incomível' e confeiteiro é eliminado
Imagem - 3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
01

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
02

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil de recursos públicos
03

Ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil de recursos públicos

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
04

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro