Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Agência Correio
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 05:15
O desafio de encontrar um perfume masculino duradouro é real. Muitos aromas agradam no início, mas desaparecem rápido, perdendo intensidade em poucas horas.
Alguns fatores ajudam a prolongar a fixação, como concentração elevada, notas amadeiradas e até a preparação da pele antes da aplicação.
Os 5 melhores perfumes do mundo
O portal GQ, do México, selecionou cinco perfumes que reúnem essas características. Eles foram feitos para durar, garantindo estilo e presença por muito mais tempo.
O Ani é sofisticado e poderoso, misturando baunilha, cedro e âmbar-gris em uma base cremosa que se fixa na pele por até 12 horas.
As notas frescas de topo, como bergamota e gengibre azul, equilibram a intensidade das notas de fundo, tornando-o envolvente e versátil.
Por ser um extrato de perfume, sua concentração de óleos é altíssima, o que explica sua performance impressionante.
O Black Phantom é ousado, com rum, café e cacau em sua fórmula, entregando uma fragrância marcante e de fixação duradoura.
Criado para ocasiões especiais, tem personalidade forte e única, conquistando quem busca um perfume que não passa despercebido.
Um dos destaques é o toque misterioso de acorde de cianeto, que dá profundidade e singularidade ao aroma.
Tobacco Vanille é luxuoso e impactante. Inspirado na atmosfera de clubes privados, combina tabaco, baunilha, fava tonka e cacau.
O resultado é uma fragrância densa, envolvente e opulenta, perfeita para quem deseja transmitir sofisticação e presença.
Com fixação de longa duração, acompanha você em qualquer momento do dia, do trabalho a encontros especiais.
Aventus é um dos perfumes mais famosos da Creed. Sua mistura de abacaxi, pimenta rosa, patchouli e notas defumadas cria uma assinatura olfativa única.
Reconhecido mundialmente, é sinônimo de confiança e estilo. Sua fixação prolongada reforça seu status de clássico moderno.
É o perfume ideal para quem quer ser lembrado pelo aroma sem exagerar na intensidade.
O Hero traz frescor e intensidade com três tipos de cedro, notas de pinheiro e incenso defumado, criando um aroma moderno e envolvente.
Com equilíbrio perfeito entre potência e versatilidade, é uma fragrância que se adapta ao dia a dia e a ocasiões especiais.
Seu design robusto e sofisticado reflete sua essência: força, masculinidade e longa duração.