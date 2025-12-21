Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (21 de dezembro): o domingo marca fechamentos importantes e decisões maduras

O dia favorece reflexões, conversas necessárias e escolhas que impactam os próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, domingo, dia 21 de dezembro, a energia pede conclusão e honestidade consigo mesmo. É um bom momento para encerrar ciclos, alinhar expectativas e preparar a próxima semana com mais maturidade emocional. A cor e o número da sorte ajudam a conduzir esse processo com equilíbrio. Veja a previsão.

Áries: Hoje é dia de concluir tarefas e evitar confrontos desnecessários.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Touro: Hoje é dia de pensar no futuro com mais realismo e menos apego.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 6

Gêmeos: Hoje é dia de conversas esclarecedoras e decisões bem pensadas.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 15

Câncer: Hoje é dia de se despedir do que pesa emocionalmente. Alívio vem depois.

Cor da sorte: Nude

Número da sorte: 2

Leão: Hoje é dia de maturidade emocional e escolhas mais estratégicas.

Cor da sorte: Verde escuro

Número da sorte: 8

Virgem: Hoje é dia de rever planos e ajustar detalhes com calma.

Cor da sorte: Off-white

Número da sorte: 4

Libra: Hoje é dia de equilibrar razão e sentimento antes de decidir algo importante.

Cor da sorte: Azul pastel

Número da sorte: 7

Escorpião: Hoje é dia de fechamento emocional e desapego consciente.

Cor da sorte: Preto suave

Número da sorte: 13

Sagitário: Hoje é dia de entender limites e respeitar seu próprio tempo.

Cor da sorte: Mostarda

Número da sorte: 9

Capricórnio: Hoje é dia de encerrar a semana com sensação de dever cumprido.

Cor da sorte: Marrom chocolate

Número da sorte: 10

Aquário: Hoje é dia de conversas sinceras e alinhamentos necessários.

Cor da sorte: Azul médio

Número da sorte: 16

Peixes: Hoje é dia de intuição forte e decisões guiadas pelo sentir.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 3

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

