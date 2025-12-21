Cor e número da sorte de hoje (21 de dezembro): o domingo marca fechamentos importantes e decisões maduras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09:00
Hoje, domingo, dia 21 de dezembro, a energia pede conclusão e honestidade consigo mesmo. É um bom momento para encerrar ciclos, alinhar expectativas e preparar a próxima semana com mais maturidade emocional. A cor e o número da sorte ajudam a conduzir esse processo com equilíbrio. Veja a previsão.
Áries: Hoje é dia de concluir tarefas e evitar confrontos desnecessários.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1
Touro: Hoje é dia de pensar no futuro com mais realismo e menos apego.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 6
Gêmeos: Hoje é dia de conversas esclarecedoras e decisões bem pensadas.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 15
Câncer: Hoje é dia de se despedir do que pesa emocionalmente. Alívio vem depois.
Cor da sorte: Nude
Número da sorte: 2
Leão: Hoje é dia de maturidade emocional e escolhas mais estratégicas.
Cor da sorte: Verde escuro
Número da sorte: 8
Virgem: Hoje é dia de rever planos e ajustar detalhes com calma.
Cor da sorte: Off-white
Número da sorte: 4
Libra: Hoje é dia de equilibrar razão e sentimento antes de decidir algo importante.
Cor da sorte: Azul pastel
Número da sorte: 7
Escorpião: Hoje é dia de fechamento emocional e desapego consciente.
Cor da sorte: Preto suave
Número da sorte: 13
Sagitário: Hoje é dia de entender limites e respeitar seu próprio tempo.
Cor da sorte: Mostarda
Número da sorte: 9
Capricórnio: Hoje é dia de encerrar a semana com sensação de dever cumprido.
Cor da sorte: Marrom chocolate
Número da sorte: 10
Aquário: Hoje é dia de conversas sinceras e alinhamentos necessários.
Cor da sorte: Azul médio
Número da sorte: 16
Peixes: Hoje é dia de intuição forte e decisões guiadas pelo sentir.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 3