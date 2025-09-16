Como aliviar a dor de dente com este remédio eficaz

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:00
Aliviar a dor de dente é essencial quando esse incômodo atrapalha atividades rotineiras como mastigar, dormir ou até conversar. A dor pode ter várias causas: desde cáries avançadas até inflamações gengivais e infecções internas. Também pode estar relacionada ao bruxismo, que gera pressão e sensibilidade nos dentes.
Enquanto não se tem acesso ao atendimento odontológico, recorrer a remédios caseiros pode ser uma forma de suportar melhor o desconforto.
Esses métodos utilizam ingredientes acessíveis, como sal, cravo, hortelã, gelo e alho, que possuem propriedades naturais capazes de ajudar a controlar a dor e reduzir a inflamação. Eles não resolvem a causa do problema, mas oferecem um alívio temporário, permitindo que a pessoa ganhe tempo até receber o tratamento adequado no consultório odontológico.
Dentista
A solução de água morna com sal é um recurso simples, barato e bastante eficaz. Para prepará-la, basta misturar uma colher de chá de sal em um copo de água morna até dissolver completamente. Esse líquido deve ser usado para bochechar, focando na área onde a dor está mais intensa, ajudando a limpar e reduzir a presença de bactérias.
O procedimento pode ser repetido algumas vezes ao dia, especialmente após as refeições. Além de diminuir o incômodo, o enxágue com água e sal auxilia na redução de inflamações e contribui para manter a boca mais saudável enquanto se espera pela consulta odontológica.
O cravo-da-índia é considerado um remédio natural bastante eficaz contra dores de dente. Ele pode ser usado diretamente sobre o dente afetado ou aplicado na forma de óleo essencial em um pedaço de algodão. O eugenol, presente em sua composição, é o responsável pelo efeito analgésico e antisséptico, capaz de trazer alívio temporário.
É importante, no entanto, que seu uso seja moderado. O óleo de cravo é muito concentrado e pode provocar irritação se for utilizado em excesso. Por isso, a recomendação é aplicar pequenas quantidades e interromper o uso caso haja desconforto, mantendo o recurso apenas como medida emergencial.
O gelo é uma forma rápida e acessível de reduzir a dor de dente. Ao aplicar uma bolsa de gelo envolta em pano limpo sobre a bochecha, a região afetada é resfriada, o que causa efeito anestésico e ajuda a diminuir a inflamação. Essa técnica pode ser repetida algumas vezes ao dia para proporcionar alívio.
Já a hortelã pode ser usada tanto em forma de chá resfriado, aplicado como enxaguante, quanto com o saquinho úmido colocado diretamente sobre a gengiva. A planta possui propriedades calmantes e refrescantes que, além de aliviar a dor, deixam uma sensação agradável na boca, sendo um bom complemento às outras medidas.
O alho é conhecido por suas propriedades antibacterianas e também pode ajudar a reduzir a dor de dente temporariamente. Para isso, basta amassar um dente de alho fresco e aplicá-lo na região afetada, ou protegê-lo com um pano para evitar contato direto. Embora o sabor forte possa ser desagradável, o alho é considerado uma solução eficaz em situações emergenciais.
Porém, é fundamental ficar atento a sinais que indicam a necessidade de atendimento profissional. Se a dor persistir por mais de dois dias, vier acompanhada de febre, inchaço, mau hálito forte ou dificuldade para engolir, é imprescindível procurar um dentista. Esses sintomas podem ser indícios de uma infecção mais séria que precisa de tratamento imediato.