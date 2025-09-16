SAÚDE

Como aliviar a dor de dente com este remédio eficaz

Alternativas naturais ganham espaço como medidas emergenciais no cuidado com a saúde bucal

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:00

Aliviar a dor de dente é essencial quando esse incômodo atrapalha atividades rotineiras como mastigar, dormir ou até conversar. A dor pode ter várias causas: desde cáries avançadas até inflamações gengivais e infecções internas. Também pode estar relacionada ao bruxismo, que gera pressão e sensibilidade nos dentes.

Enquanto não se tem acesso ao atendimento odontológico, recorrer a remédios caseiros pode ser uma forma de suportar melhor o desconforto.

Esses métodos utilizam ingredientes acessíveis, como sal, cravo, hortelã, gelo e alho, que possuem propriedades naturais capazes de ajudar a controlar a dor e reduzir a inflamação. Eles não resolvem a causa do problema, mas oferecem um alívio temporário, permitindo que a pessoa ganhe tempo até receber o tratamento adequado no consultório odontológico.

Solução de água e sal

A solução de água morna com sal é um recurso simples, barato e bastante eficaz. Para prepará-la, basta misturar uma colher de chá de sal em um copo de água morna até dissolver completamente. Esse líquido deve ser usado para bochechar, focando na área onde a dor está mais intensa, ajudando a limpar e reduzir a presença de bactérias.

O procedimento pode ser repetido algumas vezes ao dia, especialmente após as refeições. Além de diminuir o incômodo, o enxágue com água e sal auxilia na redução de inflamações e contribui para manter a boca mais saudável enquanto se espera pela consulta odontológica.

Cravo-da-índia no combate ao desconforto

O cravo-da-índia é considerado um remédio natural bastante eficaz contra dores de dente. Ele pode ser usado diretamente sobre o dente afetado ou aplicado na forma de óleo essencial em um pedaço de algodão. O eugenol, presente em sua composição, é o responsável pelo efeito analgésico e antisséptico, capaz de trazer alívio temporário.

É importante, no entanto, que seu uso seja moderado. O óleo de cravo é muito concentrado e pode provocar irritação se for utilizado em excesso. Por isso, a recomendação é aplicar pequenas quantidades e interromper o uso caso haja desconforto, mantendo o recurso apenas como medida emergencial.

Gelo e hortelã como auxiliares

O gelo é uma forma rápida e acessível de reduzir a dor de dente. Ao aplicar uma bolsa de gelo envolta em pano limpo sobre a bochecha, a região afetada é resfriada, o que causa efeito anestésico e ajuda a diminuir a inflamação. Essa técnica pode ser repetida algumas vezes ao dia para proporcionar alívio.

Já a hortelã pode ser usada tanto em forma de chá resfriado, aplicado como enxaguante, quanto com o saquinho úmido colocado diretamente sobre a gengiva. A planta possui propriedades calmantes e refrescantes que, além de aliviar a dor, deixam uma sensação agradável na boca, sendo um bom complemento às outras medidas.

Alho e sinais que exigem atenção

O alho é conhecido por suas propriedades antibacterianas e também pode ajudar a reduzir a dor de dente temporariamente. Para isso, basta amassar um dente de alho fresco e aplicá-lo na região afetada, ou protegê-lo com um pano para evitar contato direto. Embora o sabor forte possa ser desagradável, o alho é considerado uma solução eficaz em situações emergenciais.