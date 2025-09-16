SAÚDE

Ômega-3 para mulheres: 5 benefícios comprovados de consumir diariamente

Conheça cinco vantagens comprovadas de adicionar o ômega-3 na sua dieta

Agência Correio

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:15

Nutriente encontrado em peixes e sementes pode prevenir doenças graves e melhorar a qualidade de vida Crédito: Freepik

O corpo humano não é capaz de produzir ômega-3 por conta própria. Esse tipo de gordura essencial precisa ser obtido por meio da alimentação ou de suplementos, já que está presente em peixes marinhos, sementes, nozes, óleos vegetais e cápsulas.

Por essa razão, não é raro que muitas pessoas apresentem deficiência desse nutriente. E os impactos podem ser sérios: de acordo com o periódico Alzheimer e Demência (EUA), baixos níveis de lipídios insaturados, como os do ômega-3, estão ligados ao aumento do risco de Alzheimer em mulheres.

Mas a boa notícia é que o consumo regular de ômega-3 traz efeitos positivos que vão muito além do cérebro.

Diversos estudos científicos destacam como essa gordura pode proteger a saúde em diferentes fases da vida. Confira cinco exemplos de benefícios já comprovados.

1. Cérebro

O papel do ômega-3 na proteção cerebral tem ganhado destaque em várias pesquisas. Além da relação com a prevenção do Alzheimer, um estudo da revista Saúde da Mulher (EUA) mostrou que esse nutriente retarda o envelhecimento das células nervosas.

Esse efeito se deve ao fato de o ômega-3 combater inflamações crônicas no cérebro, auxiliar na formação de novas conexões neuronais e preservar a flexibilidade das membranas celulares.

Para as mulheres, que têm expectativa de vida maior, esses benefícios são ainda mais relevantes, já que reduzem o risco de doenças degenerativas.

2. Ossos

A saúde óssea também pode ser fortalecida com a ingestão de ômega-3. Segundo a revista científica Fronteiras em Nutrição (EUA), mulheres que consomem mais desse nutriente apresentam menor probabilidade de desenvolver osteoporose.

O efeito anti-inflamatório da substância também se mostra eficaz em pacientes com artrose. De acordo com pesquisadores, a suplementação pode reduzir dores articulares e melhorar a mobilidade, oferecendo qualidade de vida para quem convive com essa condição.

3. Coração

O coração é um dos órgãos que mais se beneficiam do consumo de ômega-3. Um hospital de Massachusetts (EUA) reuniu mais de 7 mil estudos e concluiu que o nutriente reduz o risco de morte precoce e protege contra doenças cardiovasculares.

Os ácidos graxos atuam na melhora da circulação sanguínea, ajudam a regular a pressão arterial e estabilizam os batimentos cardíacos. Com isso, diminuem as chances de infartos e de complicações associadas ao sistema cardiovascular.

4. Fertilidade

Outro ponto de destaque é a relação entre ômega-3 e fertilidade. A Biblioteca Nacional de Medicina (EUA) publicou pesquisas indicando que esse nutriente contribui para a qualidade dos óvulos, regula os hormônios e reduz inflamações ligadas a doenças como endometriose e síndrome do ovário policístico.

O estudo também mostrou que mulheres submetidas à fertilização in vitro podem obter melhores resultados quando fazem suplementação com ômega-3, já que ele fortalece a saúde do sistema reprodutivo e aumenta as chances de sucesso do procedimento.

5. Gravidez

Durante a gestação, o ômega-3 exerce um papel essencial para a saúde da mãe e do bebê. Estudos apontam que o nutriente auxilia no desenvolvimento do cérebro e da visão do feto, garantindo bases importantes para o crescimento saudável.