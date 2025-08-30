Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os 5 países mais perigosos para mulheres viajarem sozinhas; um não vai te surpreender

Por questões de segurança, especialistas aconselham que esses destinos sejam explorados apenas em grupo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:01

Mesmo com belas atrações, alguns países são mais seguros se visitados em grupo
Mesmo com belas atrações, alguns países são mais seguros se visitados em grupo Crédito: Freepik

Quem gosta de viajar sabe que não basta escolher o destino: é fundamental garantir que a experiência seja segura. Nesse cenário, algumas regiões não oferecem tranquilidade suficiente, principalmente para mulheres desacompanhadas.

O site especializado em turismo, Money Transfers (MT), listou os destinos mais perigosos para viajantes solitários. Confira cinco deles que merecem atenção.

Turismo - Lugares inseguros para viajar

África do Sul é um país repletos de destinos que encantam os turistas (Imagem: ModernNomad | Shutterstock) por
Cusco, no Peru por Shutterstock
Buenos Aires tem passeios imperdíveis para qualquer hora do dia (Imagem: ItzaVU | Shutterstock) por Imagem: ItzaVU | Shutterstock
Santiago, no Chile por CLAUDIO REYES/AFP
Rio de Janeiro por Reprodução
1 de 5
África do Sul é um país repletos de destinos que encantam os turistas (Imagem: ModernNomad | Shutterstock) por

África do Sul

Apesar de suas paisagens impressionantes, a África do Sul não é vista como opção segura para quem viaja sozinho. O país ocupa o topo do índice de criminalidade e aparece na pior posição no quesito segurança.

Leia mais

Imagem - Truque simples no ralo é capaz de eliminar baratas da sua casa; aprenda

Truque simples no ralo é capaz de eliminar baratas da sua casa; aprenda

Imagem - Morcego-dourado-filipino pode chegar ao tamanho de um ser humano: 'Impressionante'

Morcego-dourado-filipino pode chegar ao tamanho de um ser humano: 'Impressionante'

Imagem - Aprenda a limpar o micro-ondas com segredinho que você tem na sua casa

Aprenda a limpar o micro-ondas com segredinho que você tem na sua casa

Segundo o portal Sapo Viagens, outro ponto preocupante é o índice de desigualdade de gênero, que chega a 97,39, reforçando os riscos para mulheres.

Peru

O Peru atrai visitantes por oferecer hotéis acessíveis. Porém, de acordo com o MT, os preços baixos acabam sendo acompanhados por riscos significativos: o país ocupa a segunda pior posição no ranking de segurança global.

Chile

No caso do Chile, os indicadores também não são animadores. A criminalidade elevada somada à baixa pontuação em segurança fazem com que seja considerado um destino desfavorável.

Mesmo com bons índices de igualdade de gênero, a pouca oferta de passeios organizados aumenta a vulnerabilidade de quem viaja sozinha pelo país.

Argentina

Semelhante ao Chile, a Argentina também foi incluída na lista por conta da pouca variedade de tours e atividades em comparação aos riscos de segurança existentes. Por isso, o MT classifica o país como um destino a ser evitado por mulheres desacompanhadas.

Brasil

Embora seja um país conhecido por sua riqueza cultural e belezas naturais, o Brasil foi apontado como um local de risco devido às altas taxas de criminalidade.

Ainda que existam acomodações mais em conta, especialistas destacam que a segurança deve sempre pesar mais do que o preço na hora de decidir para onde viajar.

Mais recentes

Imagem - Atriz de 'Vale Tudo' perdeu papel em 'Terra Nostra' mesmo após gravar cenas; relembre

Atriz de 'Vale Tudo' perdeu papel em 'Terra Nostra' mesmo após gravar cenas; relembre
Imagem - 'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje

'Quilos Mortais': Joyce chegou a 344 kg e deixou o programa; veja como está hoje
Imagem - Samuel assume presidência da Boaz e demite dois personagens

Samuel assume presidência da Boaz e demite dois personagens

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua