Os 5 países mais perigosos para mulheres viajarem sozinhas; um não vai te surpreender

Por questões de segurança, especialistas aconselham que esses destinos sejam explorados apenas em grupo

Agência Correio

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:01

Mesmo com belas atrações, alguns países são mais seguros se visitados em grupo Crédito: Freepik

Quem gosta de viajar sabe que não basta escolher o destino: é fundamental garantir que a experiência seja segura. Nesse cenário, algumas regiões não oferecem tranquilidade suficiente, principalmente para mulheres desacompanhadas.

O site especializado em turismo, Money Transfers (MT), listou os destinos mais perigosos para viajantes solitários. Confira cinco deles que merecem atenção.

África do Sul

Apesar de suas paisagens impressionantes, a África do Sul não é vista como opção segura para quem viaja sozinho. O país ocupa o topo do índice de criminalidade e aparece na pior posição no quesito segurança.

Segundo o portal Sapo Viagens, outro ponto preocupante é o índice de desigualdade de gênero, que chega a 97,39, reforçando os riscos para mulheres.

Peru

O Peru atrai visitantes por oferecer hotéis acessíveis. Porém, de acordo com o MT, os preços baixos acabam sendo acompanhados por riscos significativos: o país ocupa a segunda pior posição no ranking de segurança global.

Chile

No caso do Chile, os indicadores também não são animadores. A criminalidade elevada somada à baixa pontuação em segurança fazem com que seja considerado um destino desfavorável.

Mesmo com bons índices de igualdade de gênero, a pouca oferta de passeios organizados aumenta a vulnerabilidade de quem viaja sozinha pelo país.

Argentina

Semelhante ao Chile, a Argentina também foi incluída na lista por conta da pouca variedade de tours e atividades em comparação aos riscos de segurança existentes. Por isso, o MT classifica o país como um destino a ser evitado por mulheres desacompanhadas.

Brasil

Embora seja um país conhecido por sua riqueza cultural e belezas naturais, o Brasil foi apontado como um local de risco devido às altas taxas de criminalidade.