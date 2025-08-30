Os 5 países mais perigosos para mulheres viajarem sozinhas; um não vai te surpreender

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:01
Quem gosta de viajar sabe que não basta escolher o destino: é fundamental garantir que a experiência seja segura. Nesse cenário, algumas regiões não oferecem tranquilidade suficiente, principalmente para mulheres desacompanhadas.
O site especializado em turismo, Money Transfers (MT), listou os destinos mais perigosos para viajantes solitários. Confira cinco deles que merecem atenção.
Turismo - Lugares inseguros para viajar
Apesar de suas paisagens impressionantes, a África do Sul não é vista como opção segura para quem viaja sozinho. O país ocupa o topo do índice de criminalidade e aparece na pior posição no quesito segurança.
Segundo o portal Sapo Viagens, outro ponto preocupante é o índice de desigualdade de gênero, que chega a 97,39, reforçando os riscos para mulheres.
O Peru atrai visitantes por oferecer hotéis acessíveis. Porém, de acordo com o MT, os preços baixos acabam sendo acompanhados por riscos significativos: o país ocupa a segunda pior posição no ranking de segurança global.
No caso do Chile, os indicadores também não são animadores. A criminalidade elevada somada à baixa pontuação em segurança fazem com que seja considerado um destino desfavorável.
Mesmo com bons índices de igualdade de gênero, a pouca oferta de passeios organizados aumenta a vulnerabilidade de quem viaja sozinha pelo país.
Semelhante ao Chile, a Argentina também foi incluída na lista por conta da pouca variedade de tours e atividades em comparação aos riscos de segurança existentes. Por isso, o MT classifica o país como um destino a ser evitado por mulheres desacompanhadas.
Embora seja um país conhecido por sua riqueza cultural e belezas naturais, o Brasil foi apontado como um local de risco devido às altas taxas de criminalidade.
Ainda que existam acomodações mais em conta, especialistas destacam que a segurança deve sempre pesar mais do que o preço na hora de decidir para onde viajar.